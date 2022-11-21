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Antik kentte kazdıkları çukurun içinde yakalandılar

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#Aydın#Kuyucak#Antik Kent
Antik kentte kazdıkları çukurun içinde yakalandılar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 10:04

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde tarihi eser kaçakçıları antik kentte kazdıkları çukurun içinde suçüstü yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Başaran Mahallesi Asar mevkiinde bulunan Antiochia Antik Kenti'nde ( 1. Derece Sit Alanı) oluşturulan özel ekip tarafından kaçak kazı yaparak tarihi eser arayan Ç.Y., A.S., B.Ç. M.K. isimli şahıslar kazı malzemeleri ile beraber kazdıkları çukurun içerisinde kıskıvrak yakalandı.

Antik kentte kazdıkları çukurun içinde yakalandılar

Bölgede yapılan aramalarda 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet çekiç, 1 adet murç, 1 adet makara ve 1 adet halat bağlı kova ele geçirildi. Yakalanan şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Antik kentte kazdıkları çukurun içinde yakalandılar

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#Aydın#Kuyucak#Antik Kent

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