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Antik kentte güvenlik görevlisi tartıştığı meslektaşını öldürdü

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#Afyonkarahisar#Cinayet#Polis
Antik kentte güvenlik görevlisi tartıştığı meslektaşını öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 17:29

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde antik kentte güvenlik görevlisi R.S., nöbet konusunda tartıştığı meslektaşı Ebubekir Köksoy’u (36) tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan, kendisi de yüzünden yaralanan R.S. jandarma tarafından yakalandı.

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Amorium Antik Kenti'nde görev yapan güvenlik görevlileri Ebubekir Köksoy ve R.S. arasında bugün saat 10.00 sıralarında, nöbet konusundan kaynaklı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.S. tabancayla Köksoy'a ateş edip, kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ebubekir Köksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Ebubekir Köksoy'un cenazesi otopsi için Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

EVİNDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan, kendisi de yüzünden yaralanan R.S., jandarma ekipleri tarafından Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesindeki evinde yakalandı. Çağırılan ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürülen R.S.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı kaydedildi. (DHA)

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#Afyonkarahisar#Cinayet#Polis

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