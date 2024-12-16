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Antik kent Malule’de HTŞ sonrası ilk ayin

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#Malule#Ayin#HTŞ
Antik kent Malule’de HTŞ sonrası ilk ayin
Fevzi KızılkoyunMert Gökhan KOÇ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 07:00

Suriye’de rejimin devrilmesinin ardından Şam’da yaşayan Hıristiyanlar ilk ayinlerini yaptı. Kiliseleri, antik anıtları ve kayaların oyulmasıyla meydana gelen mağaraları ile bilinen Malule kasabasında, HTŞ ve muhalif grupların kontrolü sağlamasından sonra yapılan ilk pazar ayinine Hıristiyan cemaati büyük ilgi gösterdi. “Dağlar arasındaki yol” manasına gelen Malule’de bulunan 6 kilisede çanlar çalındı.

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DUALAR ÖZGÜRLÜĞE

Azize Takla ve Mar Sarkis kiliselerinde toplanan kadın, erkek, çocuklar, mum yaktı, ilahiler okudu. Suriye’nin özgürlüğü ve Suriye’nin barışı için dualar edildi. Suriyeli Hıristiyanlar, “İç savaş boyunca çok acılar çektik. DEAŞ’ın, El Nusra’nın saldırılarına uğradık. Şehrimiz yakıldı, ibadet yerlerimize zarar verildi. Şimdi Suriye’de yeni dönem başladı. Umarız kardeşlik içinde, barış içinde, savaşlar olmadan yaşarız” dediler.

DEAŞ’IN HEDEFİNDEYDİ

Antik kent Malule’de HTŞ sonrası ilk ayin


Malule, Lübnan sınırındaki Kalamun bölgesinde, stratejik bir yol üzerinde bulunuyor. Şehrin tarihi Hıristiyanlığın ilk dönemlerine kadar uzanıyor. Adı Aramice’de geçiş yeri anlamına geliyor. Bir dağın yarılması sonucu meydana gelen kasabanın adı “Dağlar arasındaki yol” anlamında. Kasaba, yüksek bir dağın iki ucu arasındaki dar bir geçit olma özelliğine sahip. Efsaneye göre, Suriyeli Azize Takla, Miladi 60’lı yıllarda Hıristiyanlık inancını kabul ederek babasından kaçmak için kendisine bir yol göstermek amacıyla yarılan bu dağa sığınıyor. Suriye’de iç savaşın başlamasından sonra antik kent Malule, terör örgütleri El-Nusra ve DEAŞ’ın hedefi olmuştu. Terör örgütlerinin saldırıp belli bir dönem kontrolü sağladığı Malule’de Hıristiyan nüfusunun çoğu kenti terk etmişti. Daha sonra Suriye rejiminin kontrolüne geçen Malule’de artık kontrol HTŞ ve muhaliflerde.

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#Malule#Ayin#HTŞ

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