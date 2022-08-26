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Antik Efes denizine kavuşuyor

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#UNESCO#Efes Antik Kenti#Kanal Projesi
Antik Efes denizine kavuşuyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 07:00

Efes Antik Kenti’ni 2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşturacak ‘Efes Antik Kanal Projesi’ kapsamında 1394 fore kazıktan 870’inin çakma işi tamamlandı. İlk etapta 600 metre uzunluğundaki kanal girişi yeniden düzenleniyor ve bir yat limanı inşa ediliyor.

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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve limanı binlerce yıl batı ve doğu kültürlerinin kesiştiği kral yolunun başlangıç noktasında bulunuyordu. Ancak antik kent, Küçük Menderes ve Marnas Çayı'nın getirdiği alüvyonlar nedeniyle 2 bin 500 yıl içinde denizden 9 kilometre uzaklaştı ve bugünkü halini aldı. Turizme büyük katkı sağlaması planlanan Efes Antik Kanal Projesi'yle kanalın özel teknelerle yeniden yolculuk yapılacak hale getirilmesi hedefleniyor. Antik Kent Kanal Projesi'nin birinci etap çalışmaları devam ediyor.

Antik Efes denizine kavuşuyor


TEKNE TURLARI

Projenin birinci etabında 600 metre uzunluğundaki kanal girişi yeniden düzenleniyor ve yat limanı inşa ediliyor. DSİ 2'nci Bölge Müdürü Birol Çınar, toplam 1394 fore kazıktan 870'inin çakıldığını söyledi:

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Antik Efes denizine kavuşuyor

“Projenin ilk etabı Pamucak sahili ile Kuşadası-İzmir yolu üzerindeki alanı kapsıyor. Bu alana 600 metre uzunluğunda kanal ile teknelere kısa süreli konaklama imkânı sağlayacak 100 metre genişliğinde ve 250 metre uzunluğunda bir yat limanı inşa ediyoruz. İkinci etapta ise Pamucak sahilinden Efes Limanı'na kadar olan alan temizlenecek. Kanal boyunca kesme taşlar döşenecek, çevre düzenlemesi yapılacak.”

 

 

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#UNESCO#Efes Antik Kenti#Kanal Projesi

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