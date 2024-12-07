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Antidepresan kullanımı artışında altı neden

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#CHP#Melih Meriç#Antidepresan
Antidepresan kullanımı artışında altı neden
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 07:00

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na antidepresan kullanımında artışla ilgili bir önerge verdi.

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Meriç, işsizlik ve yoksulluğun toplum ve ruh sağlığını olumsuz etkilediğini savundu. Önergeye yanıt veren Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu antidepresan kullanım oranlarının artmasının sebeplerini şöyle sıraladı:

“1- Depresyon tedavisinin uzun süreli ilaç kullanımı gerektirmesi.

2- Antidepresanların depresyon dışında bazı psikiyatrik ve fiziksel hastalıkların tedavilerinde de kullanılması.

3- Sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğin artmış olması.

4- Her ilde ve çoğu ilçede psikiyatri uzmanı bulunması.

5- Birinci basamakta çalışan meslek elemanlarına ve aile hekimlerine sık görülen ruhsal bozukluklar konusunda verilen hizmet içi eğitimlerle tanı ve tedaviye erişim ve izlenen vaka sayısının artması.

6- Artan yaşlı nüfus ile birlikte bu gruba verilen sağlık hizmetlerinin de artması.”

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#CHP#Melih Meriç#Antidepresan

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