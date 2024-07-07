Antibiyotikte çığır açan buluş

Haberin Devamı

Yakın gelecekte insanlığı bekleyen en önemli tehlikelerden biri dirençli bakteriler. Antibiyotiklere dirençli bakterilerin en sık görüldüğü yerler ise hastaneler. Yoğun antibiyotik tedavilerine rağmen bazen dirençli bakterilerde tedavi işe yaramıyor. Ancak bu antibiyotiklerin bir diğer önemli etkisi daha var. O da bağırsaklarda bulunan faydalı bakterilere verdiği zarar. Faydalı bakteriler sindirim sistemi başta olmak üzere birçok yerde önemli görevler üstleniyor.

BAĞIRSAK FLORASINA ZARARSIZ

Faydalı bakteriler azaldığında kişinin bağışıklık sisteminde de düşüş meydana geliyor. Önemli bir bilim dergisi olan Nature’de yayınlanan çalışma bu nedenle umut veriyor. Çalışmayla bağırsaktaki faydalı bakterilere zarar vermeyen ve en zor bakterilere karşı etki eden bir antibiyotik bulundu.

Haberin Devamı

Prof. Dr. Vedat Turhan

HEDEFE YÖNELİYOR

Medicana International İstanbul Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vedat Turhan, “Bu makalede lolamisin adı verilen bir antibiyotik molekülünden bahsediliyor. Bu antibiyotiğin bağırsaklarda yer alan ve hastalık yapıcı olmayan bakterileri etkilemediği ve bakteri tedavisinin olası yan etkilerinden hastaları koruduğu iddia ediliyor. Çalışmaya göre bu antibiyotik bağırsak florası bakterilerini etkilemiyor ve doğrudan gram negatif bakterileri hedef alıyor. Artık günümüzde yeni bir antibiyotik molekül geliştirme olasılığı oldukça azaldı. Bu nedenle bilimsel bir başarı olarak görülüyor” dedi.