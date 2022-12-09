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Antibiyotiklerden kanser ilaçlarına birçok ilaç yok: ‘Firmalar ilaç vermiyor’

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#Antibiyotik#Kanser#İlaç
Antibiyotiklerden kanser ilaçlarına birçok ilaç yok: ‘Firmalar ilaç vermiyor’
Buse ÖZEL
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 07:00

Her yıl aralık ayında başlayan ve şubat ayında yapılan zamlara kadar devam eden ilaç sıkıntısı bu yıl daha şiddetli şekilde görülüyor.

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Eczanelerde antibiyotik, ateş düşürücü ve tansiyon ilaçları bulunmuyor. İstanbul’da eczacılık yapan Zafer Kaplan, “Haftaya nöbetim var ve şimdiden strese girdim. ‘İlaç yok’ dediğimiz zaman çok gergin ortamlar ortaya çıkıyor” derken, sosyal medyada #ilaçyok etiketiyle birçok eczacı paylaşım yaparak sıkıntılarını dile getirdi.

20 ŞUBAT’A KADAR SÜRER

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan ise konuya ilişkin şunları söyledi: “Uzun zamandır pek çok ilaçta sıkıntımız vardı ama şu anda basit kalemlerde sıkıntı var. Çocuklarda kullanılan basit antibiyotik şuruplarda, ağrı kesici, ateş düşürücü ve soğuk algınlığı ilaçlarının bir kısmında sıkıntı var. Yetişkinlerde de rutin tansiyon, göz ilaçları, diyabet, hormon ve kanser ilaçlarında aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Artık bu katlanılamaz boyutlara geldi. Hastalar eczane eczane geziyor. Özellikle gece nöbetlerinde bu sıkıntıyı daha fazla yaşıyoruz çünkü şu dönemde acile gidişlerin en önemli nedeni üst solunum yolu enfeksiyonları. İlaç sıkıntısının nedeni maliyet. Firmalar şu anki fiyatları yeterli bulmuyor ve piyasaya ilaç vermiyor. Normal şartlarda her yıl bu aylardan şubat ayının 20’sine kadar aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Çünkü 20 Şubat’ta döviz kuru güncellenir ve ilaç zam alır. Şu anda gerçek döviz kuru ile ilaçtaki kur arasındaki makas çok açık. Eczaneler de mağdur, hastalar da mağdur.” 

 

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#Antibiyotik#Kanser#İlaç

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