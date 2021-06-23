Antibiyotik kullanırken covid aşısı olunur mu? Covid aşısı hangi durumlarda uygulanabilir?

Ülkemizde uygulanan covid aşı süreciyle ilgili aşı yaptırmak isteyen ve sırası gelmiş olan vatandaşlar araştırmalara devam ediyor. Aşı hakkında en çok merak edilen konulardan biri de antibiyotik kullanırken covid aşısı olunup olunmayacağı. İşte konuyla ilgili detaylı bilgiler…

ANTİBİYOTİK KULLANIRKEN COVİD AŞISI OLUNUR MU?

Sağlık Bakanlığı Aşı Portalı'nda yer alan bilgilere göre, antibiyotik kullanmak covid aşısı olmada herhangi bir engel teşkil etmiyor. Antibiyotik kullanma sürecinde de aşı takvimine göre uygulamaya devam ediliyor.

COVID AŞISINA ENGEL OLUŞTURMAYAN DURUMLAR

Allerji veya astım (yukarıda anlatıldığı gibi, aşının belirli bir bileşenine karşı bilinen bir alerjidışında),

38.5 °C’nin altında seyreden solunum yolu enfeksiyonu veya ishal gibi hafif hastalıklar,

Ailede aşıyı takiben yan etki görülme öyküsü, ailede havale geçirme, felç veya epilepsi bulunma öyküsü (aşı yan etkileri genetik geçiş göstermez),

Antibiyotik tedavisi görme,

Anne sütü alma,

Kronik kalp, akciğer, böbrek veya karaciğer hastalıkları gibi kronik hastalıklar, serebral palsi, Down sendromu gibi kalıcı nörolojik durumlar, prematürite (asılama ertelenmemelidir), •Ameliyat öncesi ve sonrası, gelişmegeriliği, yenidoğan sarılığı öyküsü,

Topikal (cilt üzerine krem/merhem), aerosol (solunum yolu ile) şeklinde veya lokalize eklem içi (intraartiküler, intrabursal veya tendon içi vb.) steroid kullanımı ya da ağız yolu ile düşük doz steroid kullanımı (2 mg/kg veya 20 mg/gün dozundan az), havale geçirme öyküsü

Aşılama sonrası ateş görülebileceğinden, ateşli nöbet geçirme öyküsü olan çocuklarda ateş çıkması beklenen dönemde ateş düşürücü verilmesi uygundur. Çocuk nöbet tedavisi alıyorsa tedavisine aksatılmadan devam edilmelidir.

NOT: Ancak uzmanlar antibiyotik kullananların ve hastalığı ağır geçirenlerin doktorlarına danışarak aşılamayı ertelemesi gerekebileceğini belirtiyor. Bu nedenle mutlaka bir uzmana danışılmalı.

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