Antibiyotik etkisi 8 yıl sürüyor

İsveç’te yürütülen yeni bir bilimsel çalışma, antibiyotik kullanımının bağırsak florasında uzun süreli değişimlere yol açtığını ortaya koydu. Uppsala Üniversitesi’nden epidemiyolog Gabriel Baldanzi liderliğindeki araştırma ekibi, yaklaşık 15 bin kişinin sağlık verilerini sekiz yıl boyunca izledi.

Araştırmada katılımcıların kullandıkları antibiyotik türleri kaydedildi, düzenli aralıklarla alınan örneklerle bağırsak florasındaki değişim takip edildi. Sonuçlar, antibiyotiklerin yalnızca zararlı mikropları değil, bağırsaktaki yararlı bakterilerin önemli bir bölümünü de yok ettiğini gösterdi. Biliminsanlarına göre sağlıklı bir bağırsakta yüzlerce bakteri türü bulunuyor ve bu mikroorganizmalar bağışıklık sistemi ile metabolizma üzerinde kritik rol oynuyor. Ancak araştırma, antibiyotik kullanımından dört ila sekiz yıl sonra bile bazı bakteri türlerinin yüzde 10–15 oranında daha az bulunduğunu ortaya koydu.

AVRUPA’DA BİRİNCİYİZ

Türkiye’nin antibiyotik kullanımında Avrupa’da ilk sırada olduğunu da hatırlatalım.