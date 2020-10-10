Antibiyotiği azalttık

Hekimlerin antibiyotik reçeteleme tercihinde yaklaşık yüzde 32’lik azalma olmasını olumlu olarak değerlendiren Bakanlık, 2019’da 104 milyon kutu daha az antibiyotik tüketildiğini, bütçeden antibiyotik için 1 milyar 728 milyon lira harcandığını belirtti. Bakanlık antibiyotik kullanımı ile ilgili şu verileri paylaştı :

104 MİLYON KUTU DAHA AZ

“Akılcı antibiyotik kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında başlatılan çalışmalar sonucunda, 2011 yılında bin kişi başına yaklaşık 42.28 birim olan antibiyotik tüketimi, 2019 yılında yaklaşık 31.86 birime geriledi. 2011 yılında reçetelerin yüzde 35’inde antibiyotik yer alırken, 2019’da bu rakam yüzde 24’e geriledi. Yani hekimlerin antibiyotik reçeteleme tercihinde yaklaşık yüzde 32’lik azalma görüldü. 2011 yılında antibiyotik kutu satış rakamı 218 milyon kutu olarak gerçekleşti. Şayet, antibiyotik tüketimi aynı oranda devam etseydi, 2019 yılında 272 milyon kutu antibiyotik tüketilmiş olacaktı. Çalışmalar neticesinde geçen yılki antibiyotik tüketimi kutu bazında 168 milyon olarak belirlendi. Dolayısıyla 2019 yılında 104 milyon kutu daha az antibiyotik tüketildi.