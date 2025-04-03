×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Anten tamiri için çıktığı çatıdan düşüp hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Hasan Kandemir#Apartman
Anten tamiri için çıktığı çatıdan düşüp hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2025 15:54

Aydın'ın Efeler ilçesinde çanak anten tamiri için çıktığı 4 katlı apartmanın çatısından düşen Hasan Kandemir (50), hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, saat 12.00 sıralarında Batı Aydın Bulvarı'ndaki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Çanak anten tamiri için çatıya çıkan Hasan Kandemir, üzerine bastığı aydınlatma panelinin kırılması ile dengesini kaybederek 12 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kandemir, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kandemir, hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Anten tamiri için çıktığı çatıdan düşüp hayatını kaybetti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Hasan Kandemir#Apartman

BAKMADAN GEÇME!