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Antalya'yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü

#ANTALYA#Yağmur#Otel

Antalya’da etkili olan şiddetli yağmur yolları adeta nehre döndürdü. Araçlar yollarda kalırken, bir otelin otoparkının alçı tavanı araçların üzerine düştü. Yaralanan olmayan olayda 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

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Turizm kenti Antalya’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur akşam saatlerinde etkisini daha da arttırdı. Yağmur dolayısı ile Konyaaltı ilçesindeki Atatürk Bulvarı adeta nehre döndü. Nehre dönen yolda çok sayıda araç yolda kaldı. Sürücüler araçların da yollarda kalması ile güçlükle ilerledi. Vatandaşlar ise göle dönen yoldan karşı tarafa geçmekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar ise yağmur dolayısı ile araçlarından inemedi.

Antalyayı sağanak vurdu Yollar göle döndü


BİR OTELİN OTOPARKININ ALÇI TAVANI 4 ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Öte yandan yağmur ile birlikte etkili olan şiddetli fırtınada hayatı felç etti. Fırtına dolayısı ile bulvar üzerinde bulunan bir otelin otoparkının alçı tavanı 4 aracın üzerine düştü. Olayda herhangi bir yaralanan olmazken 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Düşen alçı tavan vatandaşlar tarafından tek tek alınarak araçlar kurtarıldı. Olayı anlatan Serkan Sağın, “Yağmur yağıyordu. Rüzgar da vardı. Alçı tavan hava aldı. Bir anda aşağı göçtü. Yaralımız yok. Sıkıntı yok. Araçlarda küçük çizikler var” dedi.

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#ANTALYA#Yağmur#Otel

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