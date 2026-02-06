Antalya'yı sağanak vurdu: Hortum oluştu, ev ve iş yerlerini su bastı

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı kod'lu uyarısının ardından dün akşam saatlerinde başlayan yağış, kısa sürede etkisini artırdı. Fırtınanın da etkili olduğu kentte, sabah saatlerinde de devam eden sağanak nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar güçlükle ilerlerken, vatandaşlar da hazırlıksız yakalandı. Trafikte yer yer aksamalar yaşandı.

Yetkililer, yağış ve fırtınanın hafta sonu boyunca aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek, ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda vatandaşları uyardı.

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde kuvvetli sağanak ve hortum, seralarda zarara neden oldu.

Kentte akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde bazı mahallerdeki ev ve iş yerlerini su bastı.

Kumluca ilçesinde etkisini sürdüren sağanakla hortum oluştu. Hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre Kum, Karşıyaka ve Beykonak mahallelerinde seralarda hasar oluştu, bazı seraların plastik örtüleri yırtıldı, enerji nakit hatlarında da zarar meydana geldi.

Su baskınları, seralarda ve bölgedeki işçi evlerinde hasara yol açtı. Yağışın sürdüğü ilçede enerji nakil hatlarının zarar gördüğü mahallelerde elektrik kesintileri yaşanıyor. Finike ilçesi Hasyurt Mahallesi'ndeki seralar da hortumdan zarar gördü. Yağış nedeniyle Yarbaşı kanalı taştı.