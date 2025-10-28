Antalya'yı sağanak ve dolu vurdu: Ağaçlar devrildi, yolları su bastı

Haberin Devamı

Muratpaşa ilçesinde akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Bazı mahallelerde ağaçlar, reklam panoları ve bariyerler devrildi. TRT Caddesi'nde bariyerin altında kalan 2 otomobil, Metin Kasapoğlu Caddesi'nde de ağaç altında kalan bir otomobil hasar gördü.

DOLU VE SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ

Bazı yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu, sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak ve dolu, 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali programını da olumsuz etkiledi. Festivale gelen oyuncu ve katılımcılar, sağanak ve dolu sırasında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binası ve alanda bulunan kafeteryaya sığındı.

Güvenli alanlara geçmeye çalışan bazı vatandaşlar da yürümekte zorluk yaşadı. Ayrıca, film gösterimlerinin ardından AKM'nin bahçesine kurulan çadırda yapılan söyleşiler, şiddetli yağış dolayısıyla bina içerisindeki salonlara alındı.

Öte yandan, parktaki yeşil alanda biriken dolunun buharlaşmasıyla oluşan "sis bulutu"nu fırsat bilen bazı kişiler, film sahnesini andıran alanda fotoğraf çektirdi.

METEOROLOJİ’DEN BÖLGEYE İLİŞKİN UYARI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünce Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı ilçeleri için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Yağışın gece saatlerine kadar devam edeceği kaydedilen uyarıda, sel, su baskını, yıldırım, hortum ve dolu nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli olmaları istendi.