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Semih ERSÖZLER/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 20.04.2020 - 15:22,Son Güncelleme:

Antalya'yı nem bulutları kapladı... Yüzde 73...

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Antalya'yı nem bulutları kapladı... Yüzde 73...
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Antalya'da nem bulutları kentin üzerini kapladı. Yüzde 73 ölçülen nem oranıyla birlikte sıcak hava etkisini gösterdi.

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  • Antalyayı nem bulutu kapladı
  • Antalyayı nem bulutu kapladı
  • Antalyayı nem bulutu kapladı
  • Antalyayı nem bulutu kapladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Antalya'da, nem bulutları kentin üzerini kapladı. Nem kentte öğle saatlerinden itibaren etkisini artırırken, yüzde 73 olarak ölçüldü. Nem nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi ise düştü. Nem bulutları deniz üzerinde de etkili olurken, Beydağları ise bulutların arkasında kaldı.

Kenti yukarıdan gören Kepez ilçesinden bakıldığında binalar siluet halinde görülürken, normal zamanlarda denizin görüldüğü noktalardan ise denizi görebilmek imkansızlaştı.

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