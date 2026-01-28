Antalya’yı hortum vurdu… Seralar yıkıldı çatılar uçtu tekneler devrildi

Haberin Devamı

ANTALYA’da önceki geceden itibaren etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ve fırtına nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı, seralar zarar gördü. Bir aracın üzerine sundurma devrildi. Kent genelinde sağanak ve fırtına etkili olurken, Kumluca, Finike, Aksu, Manavgat, Aksu, Demre ve Döşemealtı ilçelerinde yaşanan hortumlar, büyük zarara yol açtı.

Finike’de sahilden gelen hortum, sahil yolundaki yönlendirme levhalarını devirdikten sonra Yeni Elmalı Yolu güzergâhına ilerleyerek çevredeki apartmanlarda da hasara yol açtı.

Kumluca ilçesinde hortum, seralara, enerji nakil hatlarına ve evlerin çatılarına kurulu güneş enerjisi sistemlerine zarar verdi. Kentte bazı mahallelerde arıza nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı. Yaklaşık 150 dönüm sera zarar gördü.

KONTEYNERLE HAVAYA UÇTU

Manavgat’ta denizden gelen hortum nedeniyle muz seraları yıkıldı, evlerin çatıları zarar gördü. Caminin minaresi ile bahçesindeki 2 ağaç yıkıldı. Büklüce Mahallesi’nde koyun yetiştiriciliği yapan Ömer Çam, kaldığı konteynerde hortuma yakalandı. Hortumda havalanan konteyner yaklaşık 50 metre ileriye savruldu. Çam’ın vücudundaki kırıklar nedeniyle ameliyatının sürdüğü öğrenildi. 300 dönüm arazi zarar gördü.

Finike’de ise 36 üreticiye ait 100 dönüm alanda hasar meydana geldi.

Aksu ilçesinde de Aksu Çayı üzerinde gece oluşan hortum nedeniyle çayda bulunan milyonlarca liralık tekneler zarar gördü. Çay üzerinde bulunan bazı tekneler hortumla birlikte karaya; karadaki bazı tekneler de parçalanarak metrelerce uzağa savruldu. Karadaki teknelerin bazıları da birbirleri üzerine devrildi.

Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi’ndeki bir halı sahanın çatısı, maç hazırlıkları yapıldığı sırada kuvvetli rüzgârla çöktü. Futbolcular, koşarak sahadan çıktı. Futbolcular sahayı terk ettikleri anda çatıda çökme yaşandı. Olayda yaralanan olmadı.

Demre ilçesinin Karabucak Mahallesi’nde önceki akşam hortum nedeniyle seralar ve içindeki ürünler zarar gördü.

NAR VE ZEYTİN BAHÇELERİNİ SU BASTI

Döşemealtı ilçesinde önceki akşam başlayan ve etkisini sürdüren sağanak ve dolu, ilçede hayatı durma noktasına getirdi. Yeniköy Mahallesi’nde bulunan bölgede nar ve zeytin bahçeleri sular altında kalırken, milyonluk villaların yer aldığı arsalar göle döndü.

SERİK’TE ÖNCE SEL ŞİMDİ FIRTINA

ANTALYA Serik’e bağlı Kadriye Mahallesi’nde önceki günlerde yaşanan şiddetli yağışın yaraları sarılmaya çalışılırken, bölgeyi bu kez fırtına vurdu. Daha önce su baskınları nedeniyle büyük zarar gören çilek seraları, devam eden fırtına ve sağanakla yerle bir oldu. Çiftçiler, bir felaketin etkilerini henüz atlatamadan yeni bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Serik ziraat mühendisi Ercan Küçükkaya, “Bu alanda 10 çiftçinin arazisi var. Bizim baktığımız çilek tarlasında, ürün kaybıyla beraber 10 milyon liradan fazla maddi hasar var” dedi.

TEKNELER SÜRÜKLENDİ

Aksu Çayı’nda etkili olan hortumda, bakım için karaya çekilen tur ve balıkçı tekneleri zarar gördü. Bazı tekneler devrildi, bazıları 100 metre sürüklendi. Bu sırada bölgede bulunan İsmail Aksakal (75) yaralandı. Aksakal, Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.