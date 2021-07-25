MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAntalya'yı hortum vurdu! 6 turist yaralandı
GeriGündem Antalya'yı hortum vurdu! 6 turist yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 25.07.2021 - 19:07 | Son Güncelleme:

Antalya'yı hortum vurdu! 6 turist yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya'yı hortum vurdu! 6 turist yaralandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde, sahilde oluşan hortum nedeniyle devrilen gölgeliklerin çarptığı 6 turist yaralandı. Yaralı turistler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı'ndaki bir otelin sahil kısmında hortum meydana geldi. Hortum nedeniyle sahildeki gölgelikler devrildi ve şezlonglar etrafa saçıldı.

Gölgeliklerin çarpması sonucu Ekaterina Kostromina, Tatiana Burunova, Larisa Bugoutdinova, Nevena Georgijev, Oksana Sorokina ve Daragana Sposic hafif yaralandı.

Yaralı turistler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Savrulan gölgelik ve şezlonglar ise otel görevlileri tarafından toplanarak yeniden düzenlendi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi