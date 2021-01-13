Antalya'yı fırtına vurdu, 5 metrelik dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi

Antalya'da son 24 saatte rüzgarın hızı 85.7 kilometreyi buldu. Döşemealtı Nebiler Orman Sahası'nda metrekareye 98.3, kent merkezine de 39.8 kilogram yağış düştü. Şiddetli rüzgar nedeniyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde boyu 5 metreyi bulan dev dalgalar oluştu. Denizin renginin çamura döndüğü dikkati çekerken, dalgalar sahil bandına kadar ulaştı. Konyaaltı Sahili'ne spor için gelen kent sakinleri ise hem bu sahil bandında yürüyüş yaptı hem de dev dalgaları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Mehmet Ali Avcı ve eşi Şeyma Avcı sahilde birlikte yürüyüş yaptı. Havanın yağmurlu ve fırtınalı olmasına aldırış etmeden yürüyüş yaptıklarını belirten çift, dev dalgaların çok güzel göründüğünü anlattı.

Sahilde dalgaları cep telefonuyla görüntüleyen Asuman Özkan da Antalya'da yaşadığı için çok mutlu olduğunu ve dalgaları cep telefonuyla kaydedip sosyal medya hesabından paylaşacağını söyledi.

Geceden bu yana etkili olan ara ara şiddetini artıran fırtına nedeniyle Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'nde de bir ağaç köklerinden ayrılarak yola yan yattı. Yağmur nedeniyle Liman Mahallesi'ndeki apartmanların giriş katlarını su bastı, fırtına evlerin çatılarındaki güneş enerji sistemlerini devirdi.

HORTUM AĞAÇLARI DEVİRDİ, ÇATILARI UÇURDU

Antalya'da Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün gece başlayan sağanak ve şiddetli rüzgâr, bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak sürdürdü. Kent merkezinde rüzgârın hızı saatte 31 kilometreyi buldu. Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi'nde sabah erken saatlerde çıkan hortum ağaçların devrilmesine neden olurken, Fatih Ortaokulu Spor Salonunun çatısını uçurdu. Şiddetli rüzgâr nedeniyle, apartmanların çatısındaki gütneş panelleri ve evlerin panjurları zarar gördü. Devrilen ağaçlar, park halindeki otomobillere zarar verdi.

Yaşanan olayın şokunu üzerinden atamadığını belirten Fatma Ekmekçi, "Şimdiye kadar böyle bir şeye şahit olmadım. Her şey bir anda olup, bitti. Dışarı çıkıp, baktığımda ağaçlar devrilmiş, spor salonunun çatısı uçmuştu" dedi.