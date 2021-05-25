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Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 25.05.2021 - 17:09 | Son Güncelleme:

Antalya'ya tatile gelen Ukraynalı Yana Kryvosheia günlerdir kayıp! Son mesajı annesine atmış

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Antalya'ya bu ay başında tatil için gelen Ukraynalı Yana Kryvosheia'dan (42) günlerdir haber alınamıyor. Yana Kryvosheia'nın en son annesine Geyiksivrisi zirvesinde olduğuna dair mesaj attığı ortaya çıktı. Kryvosheia'nın cep telefonunun en son sinyal verdiği bölgede arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

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  • Antalyaya tatile gelen Ukraynalı Yana Kryvosheia kayıp
  • Antalyaya tatile gelen Ukraynalı Yana Kryvosheia kayıp
  • Antalyaya tatile gelen Ukraynalı Yana Kryvosheia kayıp
  • Antalyaya tatile gelen Ukraynalı Yana Kryvosheia kayıp
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

 Ukrayna'dan 1 Mayıs'ta Antalya'ya gelen Yana Kryvosheia, Konyaaltı ilçesindeki Geyikbayırı bölgesinde kamp yapmaya gitti. Burada daha sonra Geyiksivrisi zirvesine çıkan Yana Kryvosheia, cep telefonuyla aradığı annesine ulaşamayınca mesaj gönderdi. Zirvede bulunduğunu ve manzaranın çok güzel olduğunu söyleyen Yana Kryvosheia'dan bir daha haber alınamadı.

10 Mayıs'ta ülkesine dönmesi beklenen Yana Kryvosheia'nın ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından 13 gündür devam ettirilen arama çalışmaları, Kryvosheia'nın cep telefonunun en son sinyal verdiği bölgede yoğunlaştırıldı.

Antalyaya tatile gelen Ukraynalı Yana Kryvosheia günlerdir kayıp Son mesajı annesine atmış

 

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