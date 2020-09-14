Antalya’ya pandemide 2 milyon turist

ANTALYA’daki turistik tesisler koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlıklı turizm hizmeti sunuyor. Antalya’da turizm sezonu uluslararası uçuş yasakları nedeniyle geç başlasa da özellikle ağustos ve eylül aylarında normal günlerine döndü. Antalya’ya 1 Ocak-10 Eylül döneminde 1 milyon 883 bin 903 yabancı turist geldi. İlk sırada ana pazar Rusya, ikinci sırada Ukrayna, üçüncü sırada ise Almanya yer alıyor.

SERTİFİKA VE SAĞLIKLI TURİZM

Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay, sertifika programı ve sağlıklı turizm kampanyasının Türkiye’yi diğer ülkelerden ayıran önemli bir özellik olduğunu belirterek şunları söyledi: “Sağlıklı turizm, Rusya ile Türkiye, Almanya ile Türkiye ve İngiltere trafiğinin açılmasında önemli bir etken oldu. Belli ki insanların aylarca evlerde kalmaktan dolayı tatile olan özlemleri çok yüksek. Antalya’ya, özellikle Rusya, Ukrayna, Almanya, İngiltere, Polonya gibi ülkelerden yoğun trafik oldu. Otellerimiz açıktı, hazırlıklıydı. Sertifika programlarına uymak için ellerinden geleni yapıyorlar. Turizmdeki bu hareketlilik önümüzdeki aylarda da devam edecek hatta yaz sezonu kasım ve aralık aylarına doğru sarkacak diye bekliyorum. Türkiye’ye bu sene 15 milyon turist bekliyoruz.”