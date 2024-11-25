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Antalya’ya inen uçak yandı

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#Antalya#Meteoroloji Genel Müdürlüğü#ARFF
Antalya’ya inen uçak yandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 07:00

Antalya Havalimanı’na olumsuz hava koşullarında teker koyan Rus havayolu şirketine ait uçağın motorunda yangın çıktı. Uçakta bulunan 89 yolcu ve 6 mürettebat tahliye edilirken yangın hızla söndürüldü. İniş sırasında sol motoru yanan uçak Antalya Havalimanı itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, olayda hızlı müdahale sonucu yaralanan ya da ölen olmadı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kod uyarısı yaptığı Antalya’da fırtına etkisini sürdürürken, dün akşam saatlerinde Antalya Havalimanı’na Rusya’nın Soçi şehrinden gelen Azamut Havayolları’na ait ‘Volga’ isimli ‘Sukhoi Superjet 100’ tipi uçağın motorunda yangın çıktı.

Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri 23 saniye içerisinde yangına köpükle müdahale ederek 2 dakikada yangını söndürdü. Uçaktaki 89 yolcu ve 6 mürettebat ise slide’larla (şişme tahliye köprüsü) tahliye edildi. Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı, uçağın park pozisyonuna çekildiği belirtildi. Olayın gerçekleştiği pist bugünün ilk saatlerine kadar kapatılırken, yangının söndürülmesinin ardından hava trafiği ikinci pistten devam etti.

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#Antalya#Meteoroloji Genel Müdürlüğü#ARFF

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