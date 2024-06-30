×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'ya acil iniş yapan İsrail uçağı hakkında açıklama

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Antalya#Polonya
Antalyaya acil iniş yapan İsrail uçağı hakkında açıklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 20:00

Antalya'ya acil iniş yapan İsrail uçağı hakkında bilgi paylaşan diplomatik kaynaklar "Hastalanan yolcu nedeniyle uçağın acil inişine izin verildi. İnsani mülahazalarla uçağa yakıt sağlanacaktı ancak ilgili prosedür tamamlanmak üzereyken kaptan kendi rızasıyla ayrılmaya karar verdi" dedi.

Haberin Devamı

Diplomatik kaynaklar, Polonya'nın başkenti Varşova'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e giden İsrail merkezli El Al Havayoluna ait uçağın Antalya Havalimanı'na acil iniş yapması hakkında bilgi paylaştı.

Kaynaklar, Antalya'ya iniş yapan El Al uçağına ilişkin, "Hastalanan yolcu nedeniyle uçağın acil inişine izin verildi. İnsani mülahazalarla uçağa yakıt sağlanacaktı ancak ilgili prosedür tamamlanmak üzereyken kaptan kendi rızasıyla ayrılmaya karar verdi." ifadelerini kullandı.

İSRAİL MEDYASINDAKİ İDDİALAR

İsrail medyasındaki bazı haberlerde, Varşova'dan Tel Aviv'e giden hava yolu şirketinin İsrail merkezli olması nedeniyle uçağa yakıt sağlanmasının Antalya Havalimanı görevlileri tarafından reddedildiği iddia edilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Antalya#Polonya

BAKMADAN GEÇME!