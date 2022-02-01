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Antalya’ya 29 yıl sonra kar yağdı... 28 kişi mahsur kaldı

#ANTALYA#Kar Yağışı#Feslikan Yaylası
Antalya’ya 29 yıl sonra kar yağdı... 28 kişi mahsur kaldı

Karla kaplı Feslikan Yaylası’na doğa yürüyüşüne çıkıp mahsur kalan 13’ü kadın, 2’si çocuk 28 kişi jandarma, sağlık ve belediye ekiplerinin ortak operasyonuyla kurtarıldı.

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Antalya’da 29 yıl aradan sonra yağan kar nedeniyle 13’ü kadın, 2’si çocuk 28 kişinin bulunduğu grup Bey Dağları eteklerine doğa yürüyüşüne çıkmaya karar verdi. Önceki gün 10.00’da kent merkezinden otobüsle yola çıkan ve 40 kilometre uzaklıktaki Feslikan Yaylası’na giden doğaseverler, kar kaplı bölgede yürüyüşe geçti. Grup, ara ara yağan kar ve sis nedeniyle yollarını kaybetti. Bölgede kullanılmayan bir eve sığınan grup, 112’den yardım istedi.

EKİPLER BÖLGEDE ZORLANDI

Sağlık Bakanlığı’na bağlı UMKE ile Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, kar nedeniyle bölgeye ulaşmakta zorlanınca Konyaaltı Belediyesi’nden yardım istendi. Belediyenin greyder ve kepçelerle açtığı yoldan bölgeye giden kurtarma ekibi ve ambulans, evde bekleyen gruba ulaştı. Soğuktan yürüyemez hale gelen bir kadın, ambulansa taşınıp hastaneye götürüldü. Doğaseverler, saat 21.00 sıralarında bölgeye geldikleri otobüslerle Antalya’ya döndü. 

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#ANTALYA#Kar Yağışı#Feslikan Yaylası

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