Antalya’ya 235 milyon liralık AR-GE üssü! Bakan Kacır duyurdu: 2030 yılına kadar 100 bin girişim hedefi

Bakan Kacır, Antalya Teknokent Ar-Ge 4 Binası ve Antalya Teknokent Girişim Ofisi Açılış Törenine katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Kacır, teknoloji girişimciliğini "Türkiye Yüzyılı"nda tam bağımsız Türkiye'nin anahtarı olarak gördüklerini vurguladı.

Bakan Kacır konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLİĞİ TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE'NİN ANAHTARI

İnsanlık tarihinin en köklü ve hızlı dönüşümlerinden birine şahitlik ediyoruz. Bu dönüşümün itici unsuru teknoloji; sosyal hayatı, üretim biçimlerini ve kalkınma modellerini yeniden adeta baştanbaşa tanımlıyor. Özellikle yapay zekâ, büyük veri, bulut bilişim ve nesnelerin interneti gibi yenilikçi teknolojilerde inşa edilen birikim; ülkelerin kalkınma rotasını tayin ediyor. Üretimde ve teknoloji geliştirmede stratejik özerkliğin milli egemenliğin vazgeçilmez bir parçası olduğu günümüzde, aynı zamanda teknoloji küresel liderliğin kapısını aralıyor. Yenilikçi ürün ve hizmetlerin hızla ticarileşmesine imkân tanıyan teknoloji girişimciliği de teknolojinin sahip olduğu yüksek potansiyelin katma değere, istihdam ve ihracata dönüşmesine öncülük ediyor. Bu nedenle teknoloji girişimciliğini; Türkiye Yüzyılı'nda daha müreffeh ve tam bağımsız Türkiye'nin anahtarı addediyoruz

GİRİŞİMLER İÇİN 120 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 23 yılda; girişimcilerimizi fikir aşamasından küresel pazarlara uzanan yolculuklarında yalnız bırakmayan, nitelikli insan kaynağını yetiştiren bütüncül bir destek mekanizması oluşturduk. Girişimlerimizin finansmana erişiminin önünü açmak üzere devreye aldığımız fonların fonu ve eş finansman modelleriyle, 4,6 milyar liralık kamu kaynağını bu alana yönlendirdik. Sağladığımız finansmanın oluşturduğu çarpan etkisiyle, girişimlerimiz için 120 milyar liralık yatırımı harekete geçirdik. Ar-Ge teşviklerimizden en üst düzeyde faydalanan Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknopark firmalarının yararlandıkları teşviklerin bir kısmını girişimlere yönlendirmelerini zorunlu kılan düzenlemelerle, bugüne dek 18,5 milyar liranın üzerinde finansmanı teknoloji girişimciliğine kazandırdık.

TÜBİTAK BİGG İLE 2 BİN 600'Ü AŞKIN İŞ FİKRİ GİRİŞİME DÖNÜŞTÜ

Tohum ve tohum öncesi aşamadaki girişimlere odaklanan TÜBİTAK BİGG programımızla 2 bin 600'ü aşkın teknoloji odaklı iş fikrinin girişime dönüşmesini sağladık. Elbette çok katmanlı ve bütüncül bir anlayışla inşa ettiğimiz girişim ekosistemimizin baş aktörü; aklıyla, fikriyle, emeğiyle ve ufkuyla geleceğe yön veren gençlerimiz, genç girişimcilerimiz. Bakınız küresel ölçekte milyarlarca dolarlık şirketlerin başarı hikâyelerinin arkasında gençlerin imzası olduğunu hep izleyegelmiştik. Şimdi artık bu örnekler çokça ülkemizden de yükseliyor. Daha büyük, daha güçlü, tam bağımsız müreffeh Türkiye tasavvurumuzu genç nüfusumuzu doğru yetkinliklerle buluşturarak gerçeğe dönüştürüyoruz.

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE ÜRETMEDE ÖNEMLİ KAZANIMLAR

Bu anlayışla; DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, Sektör Kampüste, Millî Teknoloji Uzmanlık Programı ve Millî Teknoloji Atölyeleri gibi uygulamalarla; gençlerimize yapay zeka, siber güvenlik, robotik gibi geleceğe yön veren teknolojilerde uygulamalı eğitim ve proje geliştirme fırsatı sağlıyoruz. 2018'den bu yana düzenlediğimiz dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'le milyonlarca gencimiz teknoloji Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna dahil oluyor. TEKNOFEST'lerde doğan binlerce yenilikçi fikir girişime dönüşüyor. Toplumun tüm kesimlerinin teknoloji geliştirme yolculuğuna eşlik etmesini mümkün kılan, imkânı olanın değil parlak fikri olanın önünü açan özgün garaj modelimizle; teknoloji geliştirmede büyük kazanımlar elde ediyoruz.

SAYISIZ BAŞARI HİKÂYESİ

Orta-yüksek ve yüksek teknoloji ihracatımız 2002'de sadece 10 milyar dolar iken, geçtiğimiz yıl 112 milyar dolara erişti. . Aynı dönemde bir yıllık yerli patent başvurusu sayımızı 414'ten 11 bin 400'e yükseldi. Ar-Ge harcamalarının millî gelirimizdeki payı İtalya ve İspanya gibi sanayileşmiş Avrupa ülkelerini aştı. Girişimlerimiz, bugün yapay zekâdan uzay ve havacılığa, biyoteknolojiden finans teknolojilerine pek çok alanda sayısız başarı hikâyesine imza atıyor.

TEKNOLOJİ GİRİŞİMİ SAYISI ARTIYOR

Girişimcilik mimarimizin başarısı adına önemli referans noktalarından biri de milyar dolar değerlemeyi aşmış teknoloji girişimleri. 2019'da ülkemizde milyar dolar değerlemeyi aşmış bir teknoloji girişimi bulunmuyorken; bugün küresel arenada bayrak gösteren 7 Turcorn'umuz var. Bu başarı girişimcilerimizin; doğru vizyon, güçlü altyapı ve etkin finansman imkânlarıyla desteklendiğinde neler ortaya koyabileceğinin en somut kanıtıdır. 2030 yılına kadar ülkemizden 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını ve milyar dolar değeri aşan Turcorn'larımızın toplam değerlemesinin 100 milyar dolara erişmesini hedefliyoruz. Akademi ve sanayi arasında köprü vazifesi görerek bilginin ticarileşmesini ve yenilikçi fikirlerin ürün ve hizmetlere dönüşmesini sağlayan girişimci fabrikası gibi çalışan teknoparklarımız; girişim ekosistemimizin omurgası, Ar-Ge'den ticarileşmeye uzanan zincirin merkez üssü olarak çalışmalarına devam ediyor.

ŞEHRE DEĞER KATAN ANTALYA TEKNOKENT

Nitekim son 23 yılda sağladığımız desteklerle teknoparklarımızın sayısı 2'den 114'e, teknoparklarımızda inovasyon odaklı çalışmalar yapan girişimlerimizin sayısı ise 56'den 12 bin 500’e yükseldi. Teknopark ekosistemimiz içinde Antalya Teknokent; sahip olduğu birikim, dinamizm ve ortaya koyduğu somut çıktılarla; girişimcisine imkân, şehrine değer katan rolüyle öne çıkıyor. Antalya teknoloji girişimciliği için eşsiz bir potansiyele sahip. Şehrimizde turizmin ölçeği seyahat teknolojilerinden yapay zekâ tabanlı hizmet çözümlerine, veri analitiğinden siber güvenliğe kadar birçok alanda yenilikçi ürünlerin sahada hızla denenebilmesine imkân sağlıyor.

TEKNOLOJİ VE İNOVASYON ÜSSÜ ANTALYA

Diğer yandan şehrimizin tarımsal üretimi; akıllı tarım, iklim teknolojileri, su verimliliği ve gıda teknolojileri gibi alanlarda yüksek katma değerli girişimler için doğal bir inovasyon laboratuvarı sunuyor. Antalya'mız aynı zamanda lojistik kabiliyetleri, uluslararası bağlantıları ve yaşam kalitesiyle, küresel yetenekler ve girişimler için önemli bir cazibe merkezi. 250'ye yakın girişimi ve ulaştığı kurumsal yetkinlik düzeyiyle teknoparkımız; şehrimizin taşıdığı potansiyeli görünür kılan bir üs ve dünya sahnesinde inovasyonla anılmasına öncülük eden stratejik bir merkez.

235 MİLYON DESTEKLİ AR-GE 4 BİNASI AÇILDI

İşte bugün, teknoparkımızın başarı ivmesini daha da yükseltecek ve Bakanlığımızın yaklaşık 235 milyon lira desteğiyle hayata geçirilen Ar-Ge 4 binasının açılışındayız. Toplam 7 bin 200 metrekarelik kapalı alana sahip bu eser; hem Türk teknoloji girişimleri hem de küresel teknoloji firmaları için Ar-Ge'nin merkezi olma vizyonuyla hayata geçti. Bu binada; yenilikçi projeler prototiplere dönüşecek ve Antalya'dan dünyaya uzanan yeni teknoloji yollarının kilometre taşları döşenecek. Bina bünyesindeki GO Girişim Ofisi de; kuluçka ve kuluçka öncesi aşamadaki girişimlere mentorluktan yatırımcı buluşmalarına, hızlandırma programlarından test imkânlarına uzanan bütüncül bir destek sunacak. İnanıyorum ki; Antalya Teknokent önümüzdeki dönemde de teknoloji girişimciliğinde yazılacak yeni başarı hikâyelerinin adresi olacak.

1100 DEKARLIK ANTALYA TARIM TEKNOKENTİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla bin 100 dekarlık yani 1 milyon 100 bin metrekarelik bir alana sahip Antalya Tarım Teknokenti ilan edildi. Antalya Tarım Teknokenti de, ileri teknoloji ve bilimsel altyapıyla tarımın dönüşümünü hızlandıracak; Antalya'yı tarım teknolojilerinde küresel bir referans merkez haline taşıyacak. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, fikri olanın önünü açmayı, cesareti olanın arkasında durmayı sürdüreceğiz. Gençlerimizin aklına, emeğine ve cesur adımlarına güvenmeye, onların yolunu sonuna kadar açmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi teknolojide değer üreten ve ihraç eden güçlü bir merkez ülke haline getirmek için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz.