MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAntalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
GeriGündem Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 31.03.2021 - 12:40 | Son Güncelleme:

Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

ANTALYA'nın Kaş ve Elmalı ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezlerinde kar kalınlığı 10 santim, yüksek kesimlerde ise 30 santime ulaştı.

Antalya'nın Kaş ve Elmalı ilçelerinin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yer yer şiddetini artırarak devam eden kar yağışı sonrası Kaş'a bağlı Gömbe ve Sütleğen yaylaları ile ilçe merkezi başta olmak üzere Elmalı'nın tamamına yakını beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede kar kalınlığı alçak kesimlerde 10 santim, yükseklerde ise 30 santime ulaştı.

Yağış sonrası bölgede çiçek açan badem ve erik ağaçlarının yanında yeni yeni filizlenmeye hazırlanan ceviz ağaçları karla kaplandı.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi