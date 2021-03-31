Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Antalya'nın Kaş ve Elmalı ilçelerinin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yer yer şiddetini artırarak devam eden kar yağışı sonrası Kaş'a bağlı Gömbe ve Sütleğen yaylaları ile ilçe merkezi başta olmak üzere Elmalı'nın tamamına yakını beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede kar kalınlığı alçak kesimlerde 10 santim, yükseklerde ise 30 santime ulaştı.

Yağış sonrası bölgede çiçek açan badem ve erik ağaçlarının yanında yeni yeni filizlenmeye hazırlanan ceviz ağaçları karla kaplandı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara