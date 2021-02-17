Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Atmosfer bilimleriyle ilgili veri analisti David Birch'in paylaştığı Türkiye haritası üzerinde kar yağacak yerlerden biri olarak gösterdiği, Antalya Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün de kar yağışı uyarısında bulunduğu Antalya için beklenen oldu. Dün gece kent merkezinin yanı sıra bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı merkezde kısa süreli ve sokak aydınlatmalarının ışıklarından yansıyacak seviyede görülebildi.



FİNİKE YILLAR SONRA KAR GÖRDÜ



Finike ilçe merkezinde yıllar sonra ilk kez kar yağışı görüldü. Daha önce 1992 ve 2008 yıllarında yağan, son olarak da 2 Ocak 2016 tarihinde görülen kar, Finike merkezinde dün etkisini gösterdi. Özellikle denizle karanın birleştiği noktada görülen kar yağışı şaşırttı. Finike merkeze bağlı Sahilkent, Hasyurt ve Turunçova mahalleleriyle yüksek kesimlerde yer alan Yazır ve Ernez mahallelerinde de kar yağışı etkili oldu. Bölgede kar yağışı, gündüz ise yerini güneşli ve serin bir havaya bıraktı.



TURİZM BELDELERİNDE KISA SÜRELİ KAR GEÇİŞİ



Antalya'nın turizm beldeleri Manavgat ve Serik'in yanı sıra, Kaş da kar yağışından nasibini aldı. Manavgat ve Serik ilçe merkezinde az miktarda yağan karı görenler, evlerinin pencerelerinden ve balkonlardan izlemeye çıkarken, bazıları ise sokağa inmeyi tercih etti. Manavgat'ın Titreyengöl sahilinde de kısa süreli kar yağışı etkisini gösterdi. Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde ise şiddetli kar yağışı görüldü. Öte yandan kentin en fazla kar yağışı görülen ilçelerinden Korkuteli ve Elmalı'da ise yağış yok denecek kadar az oldu.



SAKLIKENT'TE KAR KALINLIĞI 1 METRE



Antalya'nın yüksek bölgeleri karın en yoğun yağdığı yerler oldu. Kent merkezine 37 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'ne aralıksız yağan kar, 1 metre kalınlığa ulaştı. Zirve tamamen karla kaplanırken, kayak severlere de eşsiz imkan sundu. Birkaç hafta önce ilk yağışı alan ve sezonun ilk kayağının yapıldığı Saklıkent, bu yağış ile birlikte kar stoklarını tamamladı. Saklıkent Kayak İstasyonu işletmecisi Cuma Özaydın, yağışların beklenenin üzerinde olduğunu, işletmeciler olarak mutlu olduklarını söyledi.



‘KAR GÖREN MASUM BİR BELEDİYE BAŞKANINI GÖRÜYORSUNUZ’



Demre ilçesi Belören ve Çağman mahallelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bölge halkı belediyeyi arayarak yolun kapandığı ihbarını yaptı. Başkan Okan Kocakaya ise belediye ekipleriyle birlikte belirtilen adrese gelerek incelemede bulundu. Kar yağışı nedeniyle teyakkuz halinde olduklarını belirten Başkan Kocakaya, "Nispeten sulu kar haline gelmiş, yine de teyakkuz halinde beklemekteyiz" dedi. Daha sonra eline kar alarak oynayan Başkan Kocakaya, "Kar gören masum bir belediye başkanını görüyorsunuz" dedi.



KAŞ'IN YÜKSEKLERİNE KAR YAĞDI



Kaş ilçesine bağlı Gömbe Yaylası'nda da kar yağışı etkili oldu. Batı Torosların en yüksek ikinci tepesi olan Akdağ kar yağışından nasibini aldı. Bölgedeki kar yağışı 1100 rakıma kadar indi. Kar dün gece Kaş ve Demre'nin sahil bölgelerine kadar serpiştirdi ancak ardından yağan yağmurla eridi. Yayla bölgelerinin en yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yarım metreye kadar ulaştı. Gömbe Yaylası'nda hava sıcaklığı ise sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü.