Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar sürprizi

Gömbe Mahallesi'ndeki 3 bin 24 metre yüksekliğinde Akdağ'ın zirvesi kar yağışı sonrası beyaza büründü.
Mahalle sakinlerinden Yaşar Emre Kaya, sabah saatlerinde başlayan yağıştan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
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