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Gündem
Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)-
Haber Giriş: 17.03.2021 - 13:00 | Son Güncelleme:

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu!

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Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu!

Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı 1400 metre yükseklikten sonra 20 santime kadar ulaştı.

Kaş'a bağlı Gömbe Yaylası'na mart ayının ortasında kar yağdı. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kuraklık tehlikesi yaşayan üreticileri sevindirdi. Kar, 1100 metre yüksekliğe kadar doğayı beyaz örtüyle kapladı, ancak sabah saatlerinde yağan yağmur, karın erimesine neden oldu. Doruklarında kar kalmayan Batı Torosların en yüksek ikinci tepesi olan Akdağ da yeniden beyaza büründü. Kar kalınlığı 1400 metre yükseklikten sonra 20 santime kadar ulaştı.

Öte yandan dün gece Elmalı Ovası'na da kar yağdı.

Üreticiler, "Kar değil, toprağa ilaç yağdı. Kuraklık tehlikesine birkaç damla ilaç oldu. İnşallah biraz daha yağar" dedi.

Antalyanın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

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