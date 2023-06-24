Antalya'nın sahillerinde yoğunluk yaşanıyor

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Turizm kenti Antalya'da Kurban Bayramı öncesinde yoğunluk dikkati çekiyor. Günler öncesinden 5 yıldızlı otelleri dolduran tatilciler, 9 günlük tatil boyunca kentin ünlü sahillerinde güneşin ve denizin keyfini sürecek. Hafta sonu tatilini de Kurban Bayramı tatiliyle birleştiren yerli tatilciler kentin ünlü Konyaaltı Sahili'ne geldi. Kent sakinleri ve yabancı tatilcilerle Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk gözlendi. Bazı tatilciler Akdeniz'in mavi sularında kulaç atarak serinlerken bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Bazı tatilciler de sahil bandında bisiklet sürüp yürüyüş yaptı.