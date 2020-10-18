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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 18.10.2020 - 01:49 | Son Güncelleme:

Antalya’nın ’ilk apartmanı’nda yangın çıktı! 2 güvercin ve köpek kurtarıldı

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Antalya’nın ’ilk apartmanı’nda yangın çıktı! 2 güvercin ve köpek kurtarıldı
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Antalya'nın ilk apartmanı olarak bilinen Yalı Apartmanı’nın 1’inci katında çıkan yangın, üst kattaki daireye de sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede yangın söndürülürken, dairelerde bulunan 2 güvercin ve köpek de zarar görmeden kurtarıldı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi 1317 Sokak’ta bulunan ve kentin ilk apartmanı olarak bilinen 5 katlı Yalı Apartmanı’nın 1’inci katındaki dairede çıktı. Elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle çıktığı değerlendirilen yangında yükselen alevi ve dumanı görenler, durumu polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Dairenin sahibi Endişe Açıkel evde olmadığı sırada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek üst kata da sıçradı.

Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangına müdahalede bulundu. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın, kısa sürede söndürüldü.

Bina sakinlerinin yangın çıktığı dairelerde hayvanlar olduğunu söylemesi üzerine ekipler, yangın merdiveniyle katlara girdi. İtfaiye görevlileri, yangının başladığı birinci katta bir köpek ve üst kat balkonunda ise 2 güvercini kurtardı. İtfaiye ekipleri yanan balkon panjurlarının olduğu noktadan kurtardığı 2 güvercini suyla serinleterek güvenli noktaya aldı.

Ekipler, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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