Antalya'nın İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Antalya'da Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Antalya sadece Türkiye'nin değil dünyanın sayılı Turizm merkezlerinden biridir. Her sene yerli ve yabancı pek çok turist şehre akın ediyor. Doğal harikaları, kültürel mirasları, tarihi yapıları ve muhteşem plajları ile mutlaka görülmesi gereken şehirlerarasında yer almaktadır. Ayrıca muhteşem mağaraları, turistik çarşıları, müzeleri ve Torosların muhteşem manzarası mutlaka görülmesi gereken yerlerdir.

Antalya İlçeleri

Turizm açısından Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olarak Antalya toplamda 19 ilçeye sahiptir. İşte Antalya'da yer alan ilçeler;

- Akseki,

- Aksu,

- Alanya,

- Demre,

- Döşemealtı,

- Finike,

- Elmalı,

- Gazipaşa,

- Gündoğdu,

- İbralı,

- Kaş,

- Kemer,

- Kepez,

- Konyaaltı,

- Korkuteli,

- Kumluca,

- Manavgat,

- Muratpaşa,

- Serik,

Büyük bir çoğunluğu denize kıyısı ile beraber turizm açısından büyük öneme sahiptir. Aynı zamanda tarihi ve kültürel yapıları ile de her ilçesi önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Ortak şekilde bütün ilçeler yılın büyük çoğunluğunda sıcaktır ve yaz turizmi en iyi şekilde yansıtacak bir potansiyele sahiptir.

Antalya Hangi Bölgede?

Antalya sıcak bir iklime sahip olan Akdeniz Bölgesinde yer alan en önemli şehirlerden biridir. Tamamı Akdeniz Bölgesi'nin batısında yer alan Antalya, Batı Toroslar ile Körfez arasında kurulmuş bir şehirdir. Güney kısmında Akdeniz, Batısında Muğla ve kuzeyinde ise Burdur ile Isparta yer almaktadır. Ayrıca kuzeydoğusunda Konya ile beraber Karaman ve mersin illeri bulunur. Akdeniz'in sıcak iklim koşullarını en iyi şekilde yansıtan Antalya, o yüzden bölgedeki en önemli turizm şehridir.

Üstelik yılın büyük bir çoğunluğu sıcak geçtiğinden dolayı yaz turizmi oldukça fazla süre içerisinde yaşanır. Maki iklimi bitki örtüsüne sahip olan Akdeniz ile beraber Antalya'da bu iklimi aynı biçimde göstermektedir. Böylece Toroslar başta olmak üzere muhteşem doğal manzarası ve temiz havası ile her sene önemli oranda turist çekmektedir.

Antalya Gezilecek Yerler

Antalya'da gezilecek pek çok farklı yer bulunmaktadır. Özellikle bizzat gidip görerek yaşama konusunda en önemli şehirlerden biridir. Uçsuz bucaksız olan sahilleri, Torosların muhteşem görüntüsü ve havası, plajları ve koyları ile beraber şüphesiz eşsiz maviliği görülmeye değerdir. Tabii mağaraları, şelaleleri, harika müzeleri ve daha pek çok değişik yer Antalya’yı özel kılmaktadır. Tabii mutlaka isim olarak gidip görülmesi gereken belli başlı bazı yerler bulunuyor. İşte bu isimlerin bazıları;

- Antalya - Kaleiçi,

- Düden - Aşağı Düden,

- Kurşunlu Şelalesi,

- Termessos antik,

- Perge Antik Kenti,

- Karain Mağarası,

- Antalya Müzesi,

- Sillyon Antik Kenti,

- Güver Uçurumu Kanyonu,

- Yivli Minare Külliyesi,

Bu gibi daha pek çok farklı yer Antalya'da gidip görerek yaşanması gereken muhteşem yerlerdir.

Antalya Tarihi Yerler

Farklı medeniyetlerin merkezi olan Antalya, yaklaşık 4000 yıldan bu yana pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış önemli bir şehirdir. Muhteşem deniz manzarası ve doğal güzellikleri ile beraber tarihi zenginliği, pek çok önemli tarihi yerin gezip görülmesine olanak tanıyor.

- Tarihi Kaleiçi, Antalya,

- Yivli Minare, Kaleiçi,

- Tarihi Liman Antalya Marina,

- Hadriyan kapısı,

- Phaselis Antik Kenti,

- Aspendos Tiyatrosu, Serik,

- Perge Antik Kenti, Aksu,

- Xanthos Antik Kenti, Kaş,

- Termessos Antik Kenti, Korkuteli,

- Alanya Kalesi,

- Myra Antik Kenti, Demre,

- Apollon Tapınağı, Kumluca,

- Antalya Müzesi,

Bu gibi daha sayılacak pek çok farklı tarihi yerleri Antalya’ya giderek gezip görmek suretiyle şahitlik gelebilirsiniz.