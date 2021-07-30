Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yangın

Gazipaşa’ya bağlı Küçüklü ve İnceğiz mahallelerindeki kızılçamla kaplı ormanlık alanda dün gece henüz bilinmeyen bir nedenle 4 farklı noktada yangın çıktı. Poyrazın da etkisiyle büyüyen alevler kontrolden çıkarak geniş bir alana dağıldı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle bazı evlerdeki kişiler tahliye edildi. Gazipaşa Orman işletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi, sivil iş makineleri ve çok sayıda vatandaş yangını söndürmek için seferber oldu.

Antalya Vali Yardımcısı Gazipaşa Kaymakam vekili Aydın Abak, yangın çıkan yerde incelemelerde bulunarak yangının durumu hakkında bilgi aldı. Kaymakam Abak, 4 farklı noktada yangının başladığını ve risk taşıyan meskenlerden tahliyelerin yapıldığını aktardı.

3 NOKTADA KONTROL ALTINDA

4 farklı noktada çıkan yangına gece boyunca kara ekipleri müdahale ederken, gün ağardığı andan itibaren de helikopterle söndürme çalışmaları başlatıldı. Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, 3 noktada kontrol altına alındı. Tek noktada devam eden yangının da kontrol altına alınmasına yönelik müdahalenin sürdüğü belirtildi.

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