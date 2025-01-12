×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalyalı genç ile tavuğun ilginç hikayesi: Olmadık bir yerde bulunca sahiplendi | Görenler fotoğraf çektirmek için yanına geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Tavuk#Tahir Özden
Antalyalı genç ile tavuğun ilginç hikayesi: Olmadık bir yerde bulunca sahiplendi | Görenler fotoğraf çektirmek için yanına geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 12:22

Antalya SUP board (kürek sörfü) yapan bir genç, falezlerden denize düşen bir tavuğu fark etti. Tavuğu denizden alarak kurtaran genç, sahile getirdikleri hayvanı temizleyip sahiplendi. Kurtarıldığı yerin anısına “Deniz” adı verilen tavuk, şimdi bir an olsun gencin yanından ayrılmıyor. Olayı anlatan Tahir Özden, “Falezlerden bir kuşun düştüğünü fark ettik. İlk başta martı olduğunu düşündük ama yakından bakınca horoz mu yoksa tavuk mu olduğunu anlayamadık, bu da aramızda tartışma konusu oldu. Hemen gidip aldık, biraz korkmuştu ve susamıştı. Su verip sakinleştirdik. Ardından temizleyip kuruttuk ve bizimle kalmasına karar verdik.” dedi.

Haberin Devamı

Konyaaltı'nda arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için denize açılan Tahir Özden, falezlerden bir kuşun düştüğünü fark etti. İlk başta martı zannettikleri hayvanın bir tavuk olduğunu anlayan grup, hızlıca kurtarma çalışmasına başladı.

Antalyalı genç ile tavuğun ilginç hikayesi: Olmadık bir yerde bulunca sahiplendi | Görenler fotoğraf çektirmek için yanına geliyor

Tavuğu sudan çıkarıp sahile getiren Özden ve arkadaşları, hayvanı sakinleştirip temizledikten sonra sahiplenmeye karar verdi. Tavuğa “Deniz” ismini veren Tahir Özden, tavuğu kurtardıkları anları sosyal medyada paylaştı. Paylaşımlar binlerce kez izlendi.

Antalyalı genç ile tavuğun ilginç hikayesi: Olmadık bir yerde bulunca sahiplendi | Görenler fotoğraf çektirmek için yanına geliyor

Haberin Devamı

“ADINI DENİZ KOYDUK”

Olayı anlatan Tahir Özden, “Falezlerden bir kuşun düştüğünü fark ettik. İlk başta martı olduğunu düşündük ama yakından bakınca horoz mu yoksa tavuk mu olduğunu anlayamadık, bu da aramızda tartışma konusu oldu.

Antalyalı genç ile tavuğun ilginç hikayesi: Olmadık bir yerde bulunca sahiplendi | Görenler fotoğraf çektirmek için yanına geliyor

Hemen gidip aldık, biraz korkmuştu ve susamıştı. Su verip sakinleştirdik. Ardından temizleyip kuruttuk ve bizimle kalmasına karar verdik. Artık turlarımıza o da katılıyor. Denizde bulduğumuz için adını 'Deniz' koyduk, manidar olsun dedik” diye konuştu.

Antalyalı genç ile tavuğun ilginç hikayesi: Olmadık bir yerde bulunca sahiplendi | Görenler fotoğraf çektirmek için yanına geliyor

“GÖRENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR”

Tavuğun sürekli yanında olduğunu belirten Özden, “Bugün 4'üncü günümüz. Nereye gitsek bizimle geliyor, kaçmıyor ve otlarken de hep yanımızda kalıyor. Görenlerin ilgisini çekiyor, fotoğraf çekmek ve sevmek için yanımıza geliyorlar. Kedi ya da köpek alışıldık bir şey ama böyle bir hayvan görmek çok farklı. Fazlasıyla uysal, kolumuzda taşırken ya da yanımızda dururken çok sakin” ifadelerini kullandı.

Antalyalı genç ile tavuğun ilginç hikayesi: Olmadık bir yerde bulunca sahiplendi | Görenler fotoğraf çektirmek için yanına geliyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Tavuk#Tahir Özden

BAKMADAN GEÇME!