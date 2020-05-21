Antalyalı 8 patencinin tehlikeli yolculuğu

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 20 yaş altı gençlere uyguladığı kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp paten kayan 8 genç hem genelgeyi hem de trafik kurallarını hiçe saydı.

Antalya'nın Meydan Kavşağı Alt Geçidi'nde, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, 8 gencin bir aracın kasasına tutunduğu görülüyor. Yan yana halde 7 genç kasaya tutunurken, 8'incisi ise arkadaşının belinden tutup arkadan gelen diğer araçlara aldırış etmeden ve ölümü göze alarak yolculuğa devam ediyor.