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Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 21.05.2020 - 12:06,Son Güncelleme:

Antalyalı 8 patencinin tehlikeli yolculuğu

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Antalyalı 8 patencinin tehlikeli yolculuğu
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ANTALYA'da, patenli 8 genç, koronavirüs tedbirleri için alınan genelgeleri ve trafik kurallarını hiçe sayarak, akan trafikte yolculuk etti. Bir aracın kasasına tutunan gençlerin tehlikeli o anları kameralara yansıdı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 20 yaş altı gençlere uyguladığı kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp paten kayan 8 genç hem genelgeyi hem de trafik kurallarını hiçe saydı.

Antalya'nın Meydan Kavşağı Alt Geçidi'nde, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, 8 gencin bir aracın kasasına tutunduğu görülüyor. Yan yana halde 7 genç kasaya tutunurken, 8'incisi ise arkadaşının belinden tutup arkadan gelen diğer araçlara aldırış etmeden ve ölümü göze alarak yolculuğa devam ediyor.

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