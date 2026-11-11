Antalya’dan dünyaya ‘ürküten’ uyarı: El Nino yeni rekorlar kıracak

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Antalya’da devam eden COP31’de iklim değişikliğinin yol açabileceği tehlikelere ilişkin uyarılar peş peşe geliyor. Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (WMO) açıkladığı 2026 İklim Durumu Güncellemesi Raporu’na göre 2015-2026 dönemi, kayıtlara geçen en sıcak dönem oldu. Bu yılın ocak-eylül döneminde küresel ortalama yüzey sıcaklığı, sanayi öncesi dönemin yaklaşık 1.47 derece üzerine çıktı.

EL NİNO YOĞUNLAŞIYOR

Raporda, ağustos ayından itibaren etkisini artıran El Nino’nun aralık ayına kadar rekor seviyelere ulaşmasının beklendiği belirtildi. El Nino’nun 2027 yılına kadar aşırı sıcaklık, kuraklık ve şiddetli yağış riskini artıracağı vurgulandı. Küresel ortalama deniz seviyesinin 1993’te başlayan uydu kayıtlarının en yüksek noktasına ulaştığı, okyanus ısısının da üst üste 10 yıldır rekor kırdığı kaydedildi. Sera gazlarının atmosferde tuttuğu fazla ısının yaklaşık yüzde 90’ının okyanuslar tarafından emildiğine dikkat çekilen raporda, dünyanın giderek daha fazla ısı biriktirdiği ifade edildi.

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OKYANUS ISI KUSUYOR

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, El Nino’nun gezegene yeni ısı eklemediğini, okyanusta biriken ısının atmosfere salınmasına neden olduğunu söyledi. Okyanusların şimdiye kadar ölçülen en sıcak seviyede bulunduğunu belirten Saulo, “Bu, 2026-2027 El Nino çok yüksek. İzlediğimiz herhangi bir El Nino’dan farklı” dedi. Saulo, Kasım 2026 ile Ocak 2027 arasında Tropikal Pasifik’te deniz yüzeyi sıcaklığının El Nino eşiğinin yaklaşık dört katına ulaşabileceğini tahmin ettiklerini kaydetti.

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Aşırı hava olaylarının giderek şiddetlendiğini vurgulayan Saulo, sıcak hava dalgaları, tropikal siklonlar ve sağanak yağışların ciddi can ve mal kayıplarına yol açtığını belirtti. Nepal’de yaşanan buz ve kaya çökmeleri ile ani sellerin iklim değişikliğinin dağlık bölgelerde oluşturduğu tehlikeleri ortaya koyduğunu ifade eden Saulo, 2026’da Avrupa’da aşırı sıcaklar nedeniyle on binlerce kişinin hayatını kaybettiğini, Hindistan, Pakistan, Asya ve Kuzey Amerika’nın geniş kesimlerinde de tehlikeli sıcak hava dalgalarının yaşandığını söyledi.

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SORUMLUSU İNSAN

Güney yarım kürede yaz mevsimine girilmesiyle sıcaklık kaynaklı ölümlerin artabileceği uyarısında bulunan Saulo, deniz seviyesindeki yükselmenin alçak kıyı bölgelerinde yaşayan 900 milyon insanı tehdit ettiğini belirtti. İklim krizinin sorumlusunun insan faaliyetleri olduğunu vurgulayan Saulo, “Bu hikâyenin merkezindeki asıl karakter atmosfer, kara, okyanus ya da buzullar değil; biziz. Siz ve ben, ailelerimiz ve içinde yaşadığımız toplumlar” dedi.