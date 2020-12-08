Antalya'daki tsunami Da Vinci'nin günlüğünde

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Dipova, Antalya’nın yakınlarında bulunan Akdeniz açıklarındaki fayın, kente çok büyük etkisinin olmayacağına dikkat çekti. Antalya’nın doğusundaki ilçelerin batısına göre daha şanslı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nihat Dipova, tsunami gerçeğine dair de çarpıcı bilgiler paylaştı.

DENİZ 4-5 METRE YÜKSELMİŞ

Eski kayıtları incelediklerinde tsunamiyi tarif eden denizin çekilmesi ve sonra dalga halinde geri gelmesi şeklinde ifadelerin yer aldığı belgeleri gördüğünü de belirten Prof. Dipova, en fazla su seviyesinin 4-5 metre yükseldiğini gördüklerini ifade etti. Tarihte ünlü kişilerin günlüklerinde ve bazı ticari faaliyetlerin olduğu kayıt defterlerinde önemli olaylara ilişkin notların yer aldığını kaydeden Dipova, “Ressamlığının yanı sıra, iyi bir mühendis ve jeolog da olan Leonardo da Vinci, Osmanlı’ya karşı Memlükler döneminde savunma yapıları yaptırılması için buraya getirilmiş. Günlüğünde, Antalya’da büyük bir deprem olduğu ve denizin çekilerek dipteki yarığın görüldüğü, bu işlemin 3 saat kadar sürdüğü yazıyor. Buradan bir tsunami anlaşılabilir. Kıbrıs’ta da bir not kaydedilmiş. Antalya’da korkunç bir depremin olduğu bir ticari belgede kaydedilmiş. Suyun çekildiği anlatılmış” dedi.

PATARA DENİZ FENERİ TSUNAMİDE YIKILDI

Prof. Dr. Dipova “Patara Deniz Feneri’nin yine bir tsunami sonucu yıkıldığı uzmanlar tarafından öne sürülüyor” dedi. Roma İmparatoru Neron tarafından MS 54 yılında yaptırılan fenerin, 1481 yılında meydana gelen deprem ve tsunami sonucu yıkıldığı tahmin ediliyor. Dünyanın en eski deniz fenerinin restorasyon çalışmaları devam ediyor.