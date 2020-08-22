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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 22.08.2020 - 16:34 | Son Güncelleme:

Antalya'daki sahilde ortalığı karıştıran iddia sonrası yeni gelişme

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Antalya'daki sahilde ortalığı karıştıran iddia sonrası yeni gelişme
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ANTALYA Konyaaltı Sahili'nde soyunma kabinlerini gözetlediği iddiasıyla vatandaşlar tarafından dövüldükten sonra polise teslim edilen F.M.K., sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

Olay, dün sabah, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre F.M.K., soyunma kabinlerini gözetlemeye başladı. Durumu fark eden vatandaşlar da F.M.K.'yi tekme tokat dövdü.  Kendisini, "Yere düşen anahtarımı alıyordum" diye savunan şüpheli, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan F.M.K. işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

Sahilde ortalığı karıştıran iddia Dövüp polise teslim ettiler
Sahilde ortalığı karıştıran iddia! Dövüp polise teslim ettiler
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