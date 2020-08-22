Antalya'daki sahilde ortalığı karıştıran iddia sonrası yeni gelişme

Olay, dün sabah, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre F.M.K., soyunma kabinlerini gözetlemeye başladı. Durumu fark eden vatandaşlar da F.M.K.'yi tekme tokat dövdü. Kendisini, "Yere düşen anahtarımı alıyordum" diye savunan şüpheli, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan F.M.K. işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.



Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.