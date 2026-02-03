10 kişinin öldüğü faciadan sağ kurtuldu, anlattıkları dehşete düşürdü! Acemiliğin kurbanı olmuşlar

Haberin Devamı

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen ve şoför dâhil 10 kişinin hayatını kaybettiği kazayı sol ayak bileğindeki çatlaklar atlatan Eskişehirli Yağız Oğuz, o anları anlattı. Otobüste en arka koltukta oturduğunu ifade eden Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi Oğuz, kaza esnasında uyuduğunu ve neler olduğunu daha sonra başkalarından öğrendiğini ifade etti. Yağız Oğuz, kaza yapan şoför hakkında ise mesleğine yeni başladığını öğrendiğini belirtti.

"MOLADAN 15 DK SONRA KAZA OLDU"

Eskişehir’den Antalya’ya gittiği esnada yol üzerinde verilen bir molada kaza yapan şoför İzzet Karaağaç ile sohbet ettiğini söyleyen yağız Oğuz, şoförde bir uyku halinin olmadığını, Kütahya’nın yöresel lezzetleri hakkında sohbet ettiklerini belirtti. Kaza sonra ise Yağız Oğuz, uzvu kopan bir arkadaşını ve küçük bir kız çocuğunu otobüsten çıkardığını belirtti. Oğuz, "Kaza kötü bir kazaydı tabii. Çok yaralılar oldu, ölüler oldu. İşte okula gidiyordum ben. O sırada Antalya'da durduk, mola verdik. Ardından 15 dakika geçtiğinde bu kaza gerçekleşti çok aniydi. Ben uyuyordum, o sıra uyandım.

"ÇIĞLIK SESLERİ ÇOK KÖTÜYDÜ"

Kendimi montları koyduğumuz yere sıkıştırarak kurtardım. Tek başımaydım ben kazada. Yanımda başka birisi yoktu. Otobüs çok karışık, çok kötüydü uzuvları kopanlar vardı, çığlık sesleri kötüydü. Otobüsten ben kendim çıkabilirdim. Kendimle beraber yanımda uzvu kopan bir arkadaş vardı. Onu çıkardım. Küçük kız çocuğu vardı, onu çıkardım. Sonrasında kendi yaramın farkına vardım, ayağım benim otobüsün dışında kaldı ezildi, çatlağım var. Onun dışında açık yaralarım var ayağımda. Antalya'da tedavi gördüm, ondan sonra orada hemen pansuman yapıp buraya geldim. Burada yatış verdiler. Şimdi de yatıyorum, iyileşiyorum.

"İŞE YENİ BAŞLAMIŞ, YOLU BİLMEDİĞİ BELLİYMİŞ"

"Şoför rahmetli oldu. Yeni başlamış şoför bu arada. Yeni başlamış 4’üncü günüymüş. Diğer kazazedelerle konuştum, yolu bilmediği belliymiş. Sisli bir yol vardı bir de. O kavşağı bilmeden o süratle girdi. Şoförü göremedim. Fakat hızlı olduğunu diğer görenler söylüyor. Tecrübesizdi sanırım yani yeni başlamıştı ama bilmiyorum. Kendisiyle de oturduğumuz mola yerinde sohbet ettik. Kütahyalıydı kendisi. Kütahya'da meşhur olan şeyler hakkında konuştuk. Onlarla hakkında biraz muhabbet etmiştik. Aradan 15 dakika geçti bu kaza gerçekleşti. Uykulu gibi gözükmüyordu. Gayet iyiydi ama süratliydi."

BİR GÜN ÖNCEKİ ARACI KAÇIRINCA KAZA YAPAN OTOBÜSE BİNMİŞ

Yaşamını yitirenlerden Manavgat ilçesinde bir turistik otelde eğlence müdürü olan Aslı Çevik ile Resmiye Göktepe’nin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Eskişehir’e getirildi.

Aslı Çevik için Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi’ndeki Ömer Ağa Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailesinin yanı sıra Aslı Çevik’in arkadaşları katıldı. Çevik, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Aslı Çevik’in, ailesini ziyaret için kente geldiği, bir süre sonra da geri dönmek için Antalya ’ya otobüs bileti aldığı ancak seferi kaçırdığı için bir gün sonraki sefere bilet alıp kaza yapan araca bindiği öğrenildi.

Kazada ölen Eskişehirli Resmiye Göktepe’nin (62) cenaze namazı ise 100’üncü Yıl Camisi’nde kılındı. Cenazeye yakınlarının katıldığı Göktepe, Asri Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)