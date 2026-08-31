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Antalya'daki otelde kahreden olay: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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#Antalya#Otel#Çocuk
Antalyadaki otelde kahreden olay: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 12:06

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde ailesiyle konaklayan Almanya uyruklu 4 yaşındaki çocuk, ikinci kattaki korkuluk demirlerinin arasından düşerek hayatını kaybetti.

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Olay, 24 Ağustos’ta saat 20.30 sıralarında Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. Otelde ailesiyle konaklayan Almanya uyruklu Eliya Shehin, 2'nci kattaki koridorda korkuluk demirlerinin arasından zemine düştü.

ÇOCUK, KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Shehin, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Shehin, 26 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

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Baba Mohamad Shehin’in (39) şikayetinin ardından olayla ilişkin soruşturma başlatıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında jandarma tarafından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen otelin teknik müdürü tutuklanırken, güvenlik müdürü adli kontrolle serbest bırakıldı.

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#Antalya#Otel#Çocuk

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