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Antalya'daki orman yangını 67 buçuk saat sonra kontrol altında! Geriye bu görüntüler kaldı

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#Antalya#Aksu#Orman Yangını
Antalyadaki orman yangını 67 buçuk saat sonra kontrol altında Geriye bu görüntüler kaldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 13:19

Antalya'nın Aksu ilçesinde, 7 Eylül'de çıkıp, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak Kepez ve Döşemealtı ilçelerine sıçrayan yangın, 67,5 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken küle dönen alanlar havadan görüntülendi.

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Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde pazartesi saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Sık çam ağaçlarıyla kaplı ormanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın noktada ilerleyen yangına orman ve itfaiye ekipleri, karadan ve havadan müdahale etti. Tehlike altındaki yerleşim yerlerinde vatandaşlar ve hayvanları tahliye edildi.

Antalyadaki orman yangını 67 buçuk saat sonra kontrol altında Geriye bu görüntüler kaldı

Dün Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi'ne de sıçrayan yangının etkilediği Yeşilkaraman Mahallesi'nde yaşayan Hasan Kahya'nın kalp krizi geçirip öldüğü, 8 vatandaşın etkilendiği, çok sayıda ev ve ahırın yandığı orman yangınına müdahale için, çalışmalara 2 uçak ve 8 helikopter olmak üzere 10 hava aracı, 183 arazöz, 7 TOMA, 1307 personel katıldı.

Antalyadaki orman yangını 67 buçuk saat sonra kontrol altında Geriye bu görüntüler kaldı

Yangın, 67,5 saatin sonunda bugün saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki söndürme çalışmaları, yerini, soğutma çalışmalarına bıraktı. Yangının küle çevirdiği ormanların girişlerinde arazözler nöbet tutarken, duman tüten alanlarda yangın söndürme helikopterleriyle soğutma çalışmaları devam ediyor.
Antalyadaki orman yangını 67 buçuk saat sonra kontrol altında Geriye bu görüntüler kaldı

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Öte yandan, yangında zarar gören mahallelerde hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor. Elektrik hatları yenilenerek, enerji verilemeyen bölgelere enerji verilmeye başlandı.

Günlerdir devam eden yangın nedeniyle oluşan ve şehrin büyük bölümünü kaplayan duman dağılırken, küle dönen alanlar da havadan dronla görüntülendi.

Antalyadaki orman yangını 67 buçuk saat sonra kontrol altında Geriye bu görüntüler kaldı

Antalyadaki orman yangını 67 buçuk saat sonra kontrol altında Geriye bu görüntüler kaldı

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#Antalya#Aksu#Orman Yangını

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