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Antalya'daki kafede ilginç uygulama: Bunu yapana kahve ücretsiz

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#Antalya#Kahve#Dans
Antalyadaki kafede ilginç uygulama: Bunu yapana kahve ücretsiz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 15:36

Antalya'da kafe işleten Behice ve Bahri Kaya çifti, işletmeye dans ederek giren müşterilerine ücretsiz kahve ikram ediyor. Konsepti yurt dışından esinlendiklerini belirten Behice Kaya, “İnsanların mutlu olmasını istedik, mutluluk paylaştıkça çoğalır" dedi.

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Antalya'da yaşayan Behice ve Bahri Kaya çifti, 35 yıldır hizmet sektöründe çalışıyor. Konyaaltı ilçesinde kafe işleten çift, yurt dışında gittikleri bir kafede 'dans et kahveni kap' konseptinin uygulandığını gördü. Çift, kendi işletmelerinde de aynı uygulamayı başlattı.

Antalyadaki kafede ilginç uygulama: Bunu yapana kahve ücretsiz

Yoğun talep gördüklerini belirten Behice Kaya, “Yurt dışında eşimle tatil yaparken bir kafede bu uygulamaya rastladık. Çok güzel bir enerji aldık. Yurt dışındaki yorgunluğumuz dans edince yok oldu. Türkiye'de bunu yapan bir işletme olmadığını fark ettik. Hemen bir çalışma yaparak konseptimizi değiştirdik. 'Dans et kahveni kap' sloganıyla yola çıktık.

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Antalyadaki kafede ilginç uygulama: Bunu yapana kahve ücretsiz

Müşterilerimiz dans ettiği takdirde istediği kahveyi ücretsiz içebiliyor. İnsanların mutlu olmasını istedik, mutluluk paylaştıkça çoğalır. İnsanlar girişi ve sonucu hiçbir zaman unutmaz. İşletmemize mutlulukla girsinler. Müşteriler dans ederek geldiğinde biz de müziği sesini yükseltiyoruz. Enerjileri daha da artıyor. Sonra inanılmaz keyifli kareler ortaya çıkıyor" dedi.

Antalyadaki kafede ilginç uygulama: Bunu yapana kahve ücretsiz

‘MİSYONUMUZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ'

Müşteri memnuniyetine önem verdiklerini söyleyen Bahri Kaya ise “Bu projemiz çok başarılı oldu. Bundan sonra daha farklı projelerle yine ön plana çıkmayı düşünüyoruz. Bu proje eşimin fikriydi. Harika geri dönüşler aldık. Gelen misafirlerimizi mutlu etmek bize de mutluluk veriyor. Bizim misyonumuz müşteri memnuniyetini hep ön planda tutmak" ifadelerini kullandı.

Antalyadaki kafede ilginç uygulama: Bunu yapana kahve ücretsiz

İşletmeye dans ederek gelen müşteri Tuğba Uçar, “İçeriği çok beğendim. Bence kaliteli bir içerik olmuş. Hiçbir mekanda görmediğimiz eğlenceli bir uygulama. İnsanlar mutluluğunu böyle belli etmeli" diye konuştu. 

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Antalyadaki kafede ilginç uygulama: Bunu yapana kahve ücretsiz

Antalyadaki kafede ilginç uygulama: Bunu yapana kahve ücretsiz

Antalyadaki kafede ilginç uygulama: Bunu yapana kahve ücretsiz

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#Antalya#Kahve#Dans

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