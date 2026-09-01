×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'daki fuhuş soruşturmasında çarpıcı Muhittin Böcek detayı

Güncelleme Tarihi:

#Muhittin Böcek#Antalya#Fuhuş
Antalyadaki fuhuş soruşturmasında çarpıcı Muhittin Böcek detayı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 13:47

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'fuhuş' soruşturması kapsamında üçüncü dalga operasyon düzenlendi. Antalya ve İstanbul'da eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlenirken, soruşturmada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le ilgili çarpıcı bir detay yer aldı. Dosyadaki tespit ve beyanlara göre, 11 genç kadının işe alınacakları vaadiyle Böcek'le birlikte olmaya yönlendirildiği iddia edildi. Bu kişilerden büyük bölümünün daha sonra belediye iştiraklerinde işe alındığı öne sürüldü

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen, 'Fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' ile 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarına ilişkin 3’üncü dalga operasyonu gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 7 şüpheli tespit edildi. Antalya'da yaşayan 6 şüpheli ile İstanbul'da yaşayan 1 şüphelinin yakalanması için bugün iki kentte eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği belirtildi.

Antalyadaki fuhuş soruşturmasında çarpıcı Muhittin Böcek detayı

Haberin Devamı

İLK OPERASYONDA TUTUKLANAN GÜNEY'İN BAĞLANTILARI İNCELENDİ

Soruşturmanın önceki aşamasında düzenlenen operasyonda, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney tutuklandı. Dosyada Güney ile birlikte 4 kişinin organizatör konumunda hareket ettiğinin tespit edildiği belirtildi. Güney'in cep telefonunun şifresini vermediği, soruşturmanın ise elde edilen diğer bulgu ve bağlantılar üzerinden genişletildiği öğrenildi. Son operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin de Güney'in bağlantıları üzerinden yürütülen inceleme ve tespitler sonucu belirlendiği öne sürüldü. Soruşturma konusu yapılanmanın 2021 yılından bu yana sistematik biçimde faaliyet gösterdiği iddia edildi.

Antalyadaki fuhuş soruşturmasında çarpıcı Muhittin Böcek detayı

DOSYADA BÖCEK HAKKINDA YENİ İDDİALAR

Soruşturma kapsamında tutuklanıp Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'e ilişkin yeni iddia ve beyanların da dosyaya girdiği öğrenildi. Dosyadaki tespit ve beyanlara göre, 11 genç kadının işe alınacakları vaadiyle Böcek'le birlikte olmaya yönlendirildiği iddia edildi. Bu kişilerden büyük bölümünün daha sonra belediye iştiraklerinde işe alındığı öne sürüldü. Soruşturma dosyasında ayrıca Böcek hakkında grup halinde cinsel ilişki, iki kız kardeşle ilişki ve yaşı küçük kızlarla birlikte olduğuna yönelik iddialar içeren mağdur beyanlarının bulunduğu belirtildi. 

Gözden KaçmasınMilletvekilleri de burada deyip inandırdı | Görme engelli milli halterciye akılalmaz tuzak Üslubu o kadar düzgündü ki, inandım'Milletvekilleri de burada' deyip inandırdı | Görme engelli milli halterciye akılalmaz tuzak! 'Üslubu o kadar düzgündü ki, inandım'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Muhittin Böcek#Antalya#Fuhuş

BAKMADAN GEÇME!