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Antalya'daki dünyanın en eski batığından çıktı: 25'er kiloluk 30 külçe

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Batık Gemi#Külçe
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2023 11:47

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 3 bin 600 yıl önce fırtına nedeniyle batan ve dünyanın en eski batığı olarak bilinen Kumluca Orta Tunç Çağı Batığı'ndan, 25'er kiloluk 30 bakır külçe çıkarıldı. Kazı Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz, "Döneminde para olarak kullanılmış. Kıbrıs Krallığı ya da Asurlular vergisini bakır külçelerle ödemiş" dedi.

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Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı, Sualtı Arkeoloğu Doç. Dr. Hakan Öniz başkanlığındaki ekip, Antalya kıyılarında su altı keşif ve kazı çalışmalarını sürdürüyor.

Antalyadaki dünyanın en eski batığından çıktı: 25er kiloluk 30 külçe

Dünyanın en eski batığı olarak bilinen Kumluca Orta Tunç Çağı Batığı'nın 50 metre derinlikte yürütülen su altı arkeolojik kazılarında, tarihi kalıntılara ulaşıldı.

Antalyadaki dünyanın en eski batığından çıktı: 25er kiloluk 30 külçe

300 metreye indirilen robotlardan da destek alınarak yapılan çalışmalarda, 3 bin 600 yıl önce battığı belirlenen gemide bakır külçeler bulundu.

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Antalyadaki dünyanın en eski batığından çıktı: 25er kiloluk 30 külçe

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle yapılan kazılardan bu yılkinin 2 ay sürdüğünü belirten Doç. Dr. Öniz, gemiden çıkarılan bakır külçelere dikkati çekti.

Antalyadaki dünyanın en eski batığından çıktı: 25er kiloluk 30 külçe

Doç. Dr. Öniz, Kıbrıs'taki bakır madenlerinden alınan külçeler halindeki bakırı batıdaki bir limana götürmek üzereyken geminin fırtına nedeniyle battığının tespit edildiğini söyledi.

Antalyadaki dünyanın en eski batığından çıktı: 25er kiloluk 30 külçe

'ÇANAK ÇÖMLEK GİBİ ÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR'

Doç. Dr. Öniz, "Külçelere dökülen bakır madenini götürürken gemi fırtına nedeniyle batıyor. Dünyanın en eski ticaret gemisi batığı. O dönemle ilgili bu gemi içindeki eserlere bakınca ticaretiyle ilgili bilgiler elde ediyoruz" dedi.

Antalyadaki dünyanın en eski batığından çıktı: 25er kiloluk 30 külçe

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Bakır külçelerin önemini de anlatan Doç. Dr. Öniz, "Döneminde para olarak kullanılmış. Kıbrıs Krallığı ya da Asurlular vergisini bakır külçelerle ödemiş. Asıl kullanım amacı yeniden eritilip, heykel, silah, çanak çömlek gibi ürüne dönüştürülüyor. Ortalama 25 kilogramlık ağırlığa sahip, 45 santimetre uzunluğunda külçeler" dedi.

Antalyadaki dünyanın en eski batığından çıktı: 25er kiloluk 30 külçe

Öte yandan gemiden bakır külçeler dışında bir amforaya (testi) ait parçalar ile gemidekilerin şahsi eşyaları da gün yüzüne çıkarıldı. 

Antalyadaki dünyanın en eski batığından çıktı: 25er kiloluk 30 külçe

 

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#Antalya#Batık Gemi#Külçe

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