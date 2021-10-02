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Antalya'daki dehşette yeni gelişme... Safiye'yi pencereden aşağı atmıştı

#Safiye Nur Gürbüz#Antalya#Aytaç Süleyman Daşbudak
Antalyadaki dehşette yeni gelişme... Safiyeyi pencereden aşağı atmıştı

Antalya'da sevgilisi Safiye Nur Gürbüz'ü (24) ikinci kattaki dairenin penceresinden attığı iddia edilen Aytaç Süleyman Daşbudak, 'kasten yaralama' suçundan tutuklu yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Daşbudak, ilk duruşmada verdiği ifadesinin geçerli olduğunu söyledi. Safiye Nur Gürbüz ise sanığın cezalandırılmasını talep etti. 30. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanması gerektiğine hükmederek davada görevsizlik kararı verdi ve dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

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Olay, 22 Mayıs günü saat 06.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Safiye Nur Gürbüz, saat 05.00 sıralarında oto galeri sahibi erkek arkadaşı Aytaç Süleyman Daşbudak'ın yaşadığı eve geldi. Burada ikili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bir süre pencere önünde devam eden kavga sırasında Safiye Nur Gürbüz, apartmanın girişinde park halindeki Daşbudak'a ait 07 TED 11 plakalı otomobilin üzerine düştü. Cam tavanının kırılması sonucu otomobilin içine düşen Safiye Nur Gürbüz'ü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Gürbüz'ü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, kavga sırasında aldığı darbelerle yaralanan erkek arkadaşı Daşbudak'ı ise Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Safiye Nur Gürbüz ifadesinde, kendisini erkek arkadaşının pencereden attığını iddia ederek, “Aramızda tartışma çıktı. Bu yüzden beni pencereden attı" dedi.

Tutuklanan Aytaç Süleyman Daşbudak hakkında 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından iddianame hazırlanıp, dava açıldı.

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İKİNCİ DURUŞMADA GÖREVSİZLİK

Antalya 30'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Aytaç Süleyman Daşbudak, bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılırken, müşteki- sanık sıfatıyla Safiye Nur Gürbüz ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Daşbudak, ilk duruşmada verdiği ifadesinin geçerli olduğunu söyledi. Safiye Nur Gürbüz ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Şikayetçi avukatı Mine Tanrıverdi ise eldeki deliller ışığında sanığın öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanması gerektiğini belirterek, dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini istedi.

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Cumhuriyet Savcısı da mütalaasında, her ne kadar sanığın kemik kırığı oluşacak şekilde yaralama suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de Safiye Nur'un ikinci kattan, yerden yaklaşık 5-6 metre yükseklikten atıldığına dikkat çekerek, “Safiye Nur, park halindeki aracın üzerine düşmüştür. Bu aracın orada bulunmaması halinde Safiye Nur'un betona ya da asfalt zemine düşmesi halinde daha ağır neticenin doğması olasıdır. Ayrıca, sanık Aytaç Süleyman'ın araçtan indikleri andan itibaren Safiye Nur'a şiddet uygulaması hususu da değerlendirildiğinde Aytaç Süleyman'ın öldürmek kastıyla hareket ettiği olasılığı mevcuttur. Bu durumda eylemin kasten öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturacağı, bu suça ilişkin yargılama görevinin Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait olduğu anlaşılmıştır" denildi.

Mahkeme de savcının mütalaasına katılarak sanığı ağır ceza mahkemesinin yargılaması gerektiğine hükmetti. Dosya, Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken, sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi.

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#Safiye Nur Gürbüz#Antalya#Aytaç Süleyman Daşbudak