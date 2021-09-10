Antalya'daki cezaevinden firar etti, Hatay'da yakalandÄ±

Hatay Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, uyuÅŸturucu madde ticareti ile Ã§eÅŸitli suÃ§lardanÂ kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ± bulunan ve Antalya'da cezaevinden firar eden T.T.'nin Hatay'da olduÄŸunu tespit etti.

Antakya ilÃ§esindeki adrese baskÄ±n yapan ekipler, T.T.'yiÂ yakaladÄ±.Â Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen hÃ¼kÃ¼mlÃ¼, cezaevine gÃ¶nderildi.

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