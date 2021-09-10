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Gündem
Ä°zzet NAZLI/ HATAY, (DHA)-
Haber GiriÅŸ: 10.09.2021 - 17:07 | Son GÃ¼ncelleme:

Antalya'daki cezaevinden firar etti, Hatay'da yakalandÄ±

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Antalya'daki cezaevinden firar etti, Hatay'da yakalandÄ±

Antalya'daÂ cezaevinden firar eden ve hakkÄ±nda 17 yÄ±l 10 ay kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ± bulunan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ T.T., Hatay'da yakalandÄ±.Â

Hatay Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, uyuÅŸturucu madde ticareti ile Ã§eÅŸitli suÃ§lardanÂ kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ± bulunan ve Antalya'da cezaevinden firar eden T.T.'nin Hatay'da olduÄŸunu tespit etti.

Antakya ilÃ§esindeki adrese baskÄ±n yapan ekipler, T.T.'yiÂ yakaladÄ±.Â Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen hÃ¼kÃ¼mlÃ¼, cezaevine gÃ¶nderildi.

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