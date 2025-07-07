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Antalya’da ‘Zeus’ paniği... Kaçan aslanı avcılar vurdu

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#Antalya#Zeus#Aslan
Antalya’da ‘Zeus’ paniği... Kaçan aslanı avcılar vurdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2025 07:00

Hayvan parkından kaçan ‘Zeus’ isimli aslan Antalya’yı alarma geçirdi. Bir kişiyi yaralayan aslan, avcılar tarafından öldürüldü.

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ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde bulunan ‘Aslan Diyarı’ adlı hayvan parkındaki ‘Zeus’ adlı erkek aslan, dün 02.00 sıralarında kafesinden çıkarak kaçtı. Aslan, 05.00 sıralarında park alanına yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta tarlada bekçilik yapan Süleyman Kır’a (53) uyurken saldırdı. Olayın fark edilip ihbarda bulunulması üzerine giden sağlık ekibi, ağır yaralanan Süleyman Kır’ı hastaneye götürdü. İhbar üzerine jandarma ve polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak arama çalışması başlattı. ‘Zeus’un en son Ilıca ile Kumköy mahalleleri arasında, otellerin arka kısmında görüldüğü belirlenince çalışmalar bu alana kaydırıldı. Aslanın yerini tespit etmek için dronla da arama yapıldı.

MÜCADELESİNİ ANLATTI

Yetkililer, Ilıca ve Kumköy mahallelerinde yaşayanlara, bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Yeri tespit edilen aslan, avcılar tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Hayvan parkında yaklaşık 30 aslanın olduğu öğrenildi. Olay anını anlatan Kır, “Sabah 05.00 sıralarında fısıltı sesi geliyordu, üstümdeki battaniyeyi kaldırdığımda aslan üstüme çöktü. Mücadele ettik, boğuştuk, ‘Kimse yok mu?’ diye bağırdım. Baldırlarımdan, boynumdan ısırırken tam o sırada boynunu elime geçirdim sıktım. O ara kaçtı biraz. Çocuk parkı olmayan yere hayvanat bahçesi yapıyorlar. Kenarında ne güvenlik var ne bir şey. Bunların sorumlularından tek tek davacı olacağım. Biraz güçlü olmasaydım şu an ben yoktum. Kendimi savunmasaydım gittiydim. Kim verecek bunun hesabını. Otobanın kenarına hayvanat bahçesi olmaz. Hepsinden şikâyetçi olacağım” dedi.

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Antalya’da ‘Zeus’ paniği... Kaçan aslanı avcılar vurdu

‘SAĞ YAKALANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİ’

Olaya ilişkin Antalya Valiliği’nden “Kaçan aslanın Hayvanat Bahçesi, Milli Parklar Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerince koordineli bir şekilde etrafı çevrilmiş, çevre ve insanlar için tehlike arz etmesi nedeniyle kaçan aslanın sağ yakalanması mümkün olmamış olup vurularak itlaf edilmiştir. Olayla ilgili adli işlem ve soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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Antalya’da ‘Zeus’ paniği... Kaçan aslanı avcılar vurdu

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#Antalya#Zeus#Aslan

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