Antalya'da zamanla yarış! Takside doğum yaptı

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Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi’nde yaşayan 31 yaşındaki hamile Samara Satılmış, sabah saatlerinde sancısı artınca hastaneye gitmek için eşi Burak Satılmış (37) ile taksiye bindi.



Özel bir hastaneye doğru yola çıkan kadının sancıları yolda şiddetlendi ve doğum başladı. Hastaneye ulaştırılan kadının doğumu, taksiden indirilmesinin tehlikeli olabileceği için ebe ve hemşireler tarafından araçta gerçekleşti. Bebeğe 'Melek Ayşe' ismi verildi. Tüm bu yaşananlar ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

DOĞUM ANINDA YAŞANANLAR KAMERADA



Hastanenin taksinin önüne geldiği anlar, personellerin koşturması, sedyenin getirilmesi ve sağlık çalışanların mücadelesi kameralarca kaydedildi.

