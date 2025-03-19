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Antalya'da zabıtadan sahte parfüm operasyonu

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#ANTALYA#Zabıta#Sahte Parfüm
Antalyada zabıtadan sahte parfüm operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 11:24

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden sahte parfümlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimler sonucunda insan cildine ve sağlığına zararlı 2 bin 315 sahte parfüm zabıta ekiplerince imha edildi.

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Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Antalyalı vatandaşların ve şehre gelen ziyaretçilerin sağlığı ve huzuru için kent genelinde denetimlerine aralıksız devam ediyor. Zabıta ekiplerinin son denetimlerinde kent genelinde sağlıksız ve kontrolsüz imalathanelerde içeriği belli olmayan maddeler kullanılarak üretilen 2 bin 315 sahte parfüme el konuldu. Ünlü markaların etiketlerini kullanarak satışı yapılmak istenen, özellikle yabancı turistleri yanıltan ve halk sağlığını tehdit eden sahte ürünler zabıta ekipleri tarafından imha edildi.

"DENETİM VE OPERASYONLAR SÜRECEK"

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amiri Volkan Sönmez, merdiven altı üretim olarak tabir edilen parfümlerin sağlıksız koşullarda üretildiğine dikkat çekerek, "Halkımızı tehdit eden parfümlere tarafımızca el konulmuştur. 2 bin 315 parfüm imha edildi. İçeriğinde kullanılan maddelerin neler olduğu belli olmamaktadır. Bu tür ürünlere karşı tespitlerimiz neticesiyle çeşitli zamanlarda operasyonlarımız devam edecektir" dedi.

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#ANTALYA#Zabıta#Sahte Parfüm

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