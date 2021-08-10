Ãœlke genelinde vaka sayÄ±larÄ±nÄ±n tekrar artmasÄ± ve farklÄ± varyantlarÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ± nedeniyle koronavirÃ¼s aÅŸÄ±larÄ±na olan talep de arttÄ±. AÅŸÄ±nÄ±n 1, 2 ve 3'Ã¼ncÃ¼ dozunu olmak isteyen vatandaÅŸlar, Antalya EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde yoÄŸunluk oluÅŸturdu.

Hastane iÃ§erisinde ve Ã¶nÃ¼nde oluÅŸan yoÄŸunluk nedeniyle gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±ndÄ±.Â

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VatandaÅŸlar, daha Ã¶nce aldÄ±klarÄ± randevu saatlerine gÃ¶re hastaneye gelse de oluÅŸan yÃ¼zlerce metrelik kuyrukta yaklaÅŸÄ±k 30 dakika bekledikten sonra aÅŸÄ± odalarÄ±na ulaÅŸabildi.

DoldurduklarÄ± formlar kontrol edilerek aÅŸÄ± odalarÄ±na alÄ±nan vatandaÅŸlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunun BioNTech aÅŸÄ±sÄ±nÄ± tercih ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.



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