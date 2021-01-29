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Haber Giriş: 29.01.2021 - 13:36 | Son Güncelleme:

Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntü

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Antalya’da Düden Şelalesi’nde güvenlik çitlerini aşarak 40 metrelik falezlerin ucuna kadar ilerleyen iki genç, yürekleri ağza getirdi. Kaygan kayalıklarda denize taş atan gençleri görenler ''Eğlence peşindeler ama çok tehlikeli. Tırmanmaya, inmeye çalışıyorlar. Ayağı bir kaysa hiçbir şekilde kendini toparlayamaz'' şeklinde tepki verdi.

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  • Antalyada falezlerde tehlikeli görüntü
  • Antalyada falezlerde tehlikeli görüntü
  • Antalyada falezlerde tehlikeli görüntü
  • Antalyada falezlerde tehlikeli görüntü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Geçtiğimiz çarşamba günü aşırı yağış sonrası coşan Düden Şelalesi’nin denizle buluştuğu alan dün adeta ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar adeta çamurun aktığı Düden Şelalesi’ni fotoğraflamak için yarışırken, iki gencin yaptığı ise görenleri hayrete düşürdü. Falezlerdeki güvenlik çitlerinden atlayan gençler, önce kayalıklardan aşağıya inerek şelalenin denizle buluştuğu alana geldi. Buradan tekrar yukarı tırmanan gençler, falezlerin ucundan denize taş atmaya başladı. Gençler 2 gün önceki yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde adeta ölüme meydana okudu. 

"ÇILGINLIK PEŞİNDELER"

Gençlerin çok tehlikeli hareketlerde bulunduğunu belirten Eyüphan Bozkaya, “Onlar çılgınlık peşindeler. Kayalıkların ucuna kadar gelmişler ama dünkü yağmurdan dolayı kayganlık var kayalıklarda. Anlam veremedik. Kayaların ucuna kadar geliyorlar, telefonla bir şey çekmeye çalışıyorlar, taş atıyorlar. Eğlence peşindeler ama çok tehlikeli. Tırmanmaya, inmeye çalışıyorlar. Ayağı bir kaysa hiçbir şekilde kendini toparlayamaz” dedi.

Bir süre daha kayalıklarda gezinen ikili, ardından çitlerden geri atlayarak gözden kayboldu.

Düden Şelalesi çamurlu aktı
Düden Şelalesi çamurlu aktı
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